馬斯克強化AI版圖 SpaceX注資20億美元挺xAI

「華爾街日報」報導，太空探索科技公司已承諾向人工智慧新創公司xAI投資20億美元，作為50億美元股權融資一部分，此舉顯示億萬富豪馬斯克旗下科技公司之間的關係更加緊密。

馬斯克（Elon Musk）旗下公司xAI所開發的聊天機器人Grok，除了有望搭載於特斯拉（Tesla）車輛中，未來也會整合至特斯拉的Optimus機器人中。

路透社報導，此次投資是在xAI與社群平台X合併之後進行的，合併後公司估值達1130億美元（約新台幣3.3兆元）。Grok聊天機器人目前也向太空探索科技公司（SpaceX）旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務提供支援。

SpaceX和xAI都未立即回覆路透社的置評要求。

儘管Grok聊天機器人近來因為AI生成內容惹議，但馬斯克仍稱它是「世界上最聰明的AI」，而xAI則繼續在模型訓練和基礎設施方面投入巨資。