馬斯克Grok聊天機器人生成反猶內容 xAI發文道歉

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

億萬富豪馬斯克旗下公司xAI今天就其聊天機器人Grok本週稍早發布的反猶太和讚揚納粹頭子希特勒的攻擊性貼文道歉，並將此舉歸咎於旨在使其功能更像真人的軟體更新。

法新社報導，本月8日系統進行升級後，Grok在社群平台X的貼文中讚揚納粹領導人希特勒（AdolfHitler），並暗示擁有猶太姓氏的人更可能在網路上散播仇恨。X在數小時後刪除貼文，但相關內容已引發眾怒。

xAI今天在X發布聲明稱，公司對發布不當貼文「深表歉意」，並稱已修正系統，「避免進一步遭到濫用」。

這家公司表示，Grok是因為接獲指令，要求其「像真人一樣回覆貼文」，以及「實話實說，不要怕冒犯抱持政治正確觀點的人」，所以發布上述攻擊性貼文。

結果，Grok變得容易受到用戶「極端主義觀點」的影響，導致其「為了吸引用戶，做出包含不道德或爭議性觀點的回應」。

今年5月，Grok也曾發布一些內容未經證實的右翼宣傳貼文，聲稱南非白人遭受壓迫，還稱此事為「白人種族滅絕」，當時也曾引發爭議。

納粹 猶太 X

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