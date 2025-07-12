美國「夏季黑五」網路銷售狂增至241億美元 這類商品最受歡迎
美國消費者趁著有「夏季黑色星期五」之稱的促銷期間，搶購返校必需品，帶動零售商在全美的網購業績大增逾三成。
Adobe Analytics 12日表示，7月8日至11日期間，全美零售業者的線上銷售額年增30.3%至241億美元，優於原先預估的28.4%增幅，主要受益於亞馬遜「會員日」（Amazon Prime Day）在內的促銷活動。
Adobe指出，亞馬遜會員日已成為固定的「返校」購物檔期，消費者在返校高峰前，提早囤積必需品。亞馬遜今年也將「會員日」由以往的48小時拉長為96小時，讓消費者有更多時間瀏覽網路商城上的數百萬折扣商品。
除了亞馬遜，沃爾瑪、目標百貨（Target）與和百思買（Best Buy）等大型零售商，也紛紛推出折扣可觀的促銷活動，吸引消費者選購平時可能不會入手的高單價商品。
根據Adobe，全美零售商今年祭出的折扣介於11%和24%之間，其中服飾類商品折扣最大，達24%，高於去年的20%；電子產品折扣達23%，與去年相當。
然而，與其採買昂貴的電子產品或奢侈品，許多消費者利用折扣期間囤積洗碗精和紙餐盤等家庭必需品。
市調機構Numerator抽樣逾50萬個家庭的調查發現，售出商品中，三分之二不到20美元，每個家庭平均支出156美元；而在「會員日」期間出售的商品，僅3%超過100美元。
報告也指出，行動裝置為「會員日」期間主要的交易管道，占網購金額的53.2%，高於預估的52.5%。
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