美股這波漲勢 面臨考驗…本周財報季、通膨數據受矚目

美國股市11日收跌，標普500指數從歷史新高價位回落，反映美國總統川普升高對加拿大關稅威脅加劇不確定性。未來一周隨著美企第2季財報季開鑼、6月通膨數據出爐，美股這波漲勢將承受考驗。

標普500指數11日（上周五）跌0.3%，收在6,259點，11種類股有九種收黑，其中又以金融股和醫療保健股領跌。同時，科技股為主的那斯達克綜合指數跌0.2%，收20,585點。道瓊工業指數同步下挫0.6%，以44,371點作收。

三大指數周線全面下挫，標普500跌0.3%，那斯達克跌0.1%，道瓊跌幅約1%。

川普揚言對加拿大一些進口產品課徵35%的關稅，並警告可能對其餘國家提高稅率，使貿易衝突緊張氣氛再度升高。他接受NBC訪問時表示，可能把對大多數貿易夥伴國的基本稅率從10%提高到15%~20%。

Miller Tabak分析師馬雷說：「股市看跌，因為川普關稅立場變得更鷹派。在市場超買且估值高昂之際，市況拉回整理的時機已臻成熟。」過去一周，貿易緊張再度成為焦點。隨著關稅大限到期又延長、美國對日本、巴西、加拿大等大型貿易夥伴提高關稅，無不牽動投資人敏感神經。

投資通訊Sevens Report主筆艾賽伊說：「面對關稅緊張氣氛升高，市場本周韌性超強。但負面貿易標題若整天轟炸，別訝異剛湧現的這股賣壓加速，因為關稅稅率可能升到遠高於原先預期水準。」

展望未來一周，投資人關注焦點將轉向企業財報。摩根大通、美銀（BofA）、高盛等六家大型銀行預定本周陸續公布第2季財報，分析師預期證券交易相關營收可望全面成長。

Nationwide首席市場策略師哈凱特說：「這波漲勢多空展望還有得辯，但最近盈餘估測持穩，顯示第2季財報季可能是漲勢能否延續的終極因素。」

投資人也將緊盯來周密集公布的經濟報告，其中最受矚目的是訂於15日（周二）出爐的6月消費者物價指數（CPI），將從中觀察關稅效應是否已浮現。路透訪調經濟學家估計，CPI月增率攀升至0.3%。周三的生產者物價指數（PPI）和周四的零售銷售，同樣受重視。