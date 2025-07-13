Google、Meta挖角高手…科技巨頭AI搶才戰 白熱化

Google 11日宣布和人工智慧（AI）程式編碼新創公司Windsurf達成協議，將延攬其共同創辦人暨執行長莫罕（Varun Mohan）在內關鍵成員，Meta也再度挖角兩名OpenAI研究人員，顯示美國科技大廠間的AI人才爭奪戰日趨白熱化。

根據Google公布協議，Windsurf另一名共同創辦人Douglas Chen和其他高階研發人員，將加入Google的AI部門DeepMind，參與Gemini計畫。知情人士表示，Google並未入股Windsurf或取得股權，但將獲得該公司部分技術的非專屬授權，Windsurf仍可將技術授權給其他公司。

知情人士說，Google支付的授權費與相關報酬總計達24億美元。Windsurf的投資人將透過授權費獲得流動性，並保有該公司股份；Windsurf的多數員工將留在原公司。

Google表示，「我們很高興歡迎Windsurf團隊的頂尖AI編碼人才加入Google DeepMind，推進在代理式編碼領域的工作」。

Windsurf此前曾同意OpenAI的30億美元收購，但未能成交，部分原因是Windsurf不希望OpenAI的主要投資者微軟取得其智慧財產，但在微軟和OpenAI現有協議下，前者有權獲取OpenAI技術。OpenAI發言人11日說，雙方當時簽署的收購要約排他期已過。

Windsurf今年成為「氛圍編碼」（vibe coding）使用者愛用的工具程式之一。這種編碼方式依賴新一代AI工具，受到廣泛採用，市場的高度關注也推升相關新創公司的估值。

這項交易也反映出AI領域的人才爭奪戰日益白熱化。微軟、亞馬遜和Meta近期都採取類似的「人才併購」（acquihire）交易手段。微軟去年3月與Inflection AI達成6.5億美元協議，取得其模型使用權並延攬其員工；亞馬遜去年6月延攬AI公司Adept共同創辦人和部分團隊成員。

Meta上月也以143億美元入股Scale AI的49%股份，為此類商業合作模式迄今最大規模，並延攬創辦人汪滔掌管其AI部門。據The Information報導，Meta最近又新聘兩名OpenAI研究人員賈布里（Allan Jabri）和劉璐（Lu Liu），加入其超級智慧實驗室（MSL）。

此外，Meta也和語音AI新創公司PlayAI敲定收購協議，但並未公開財務協議。