美股漲勢拚續航 盯五指標

短短三個月內，美國股市已從4月巨大賣壓沖刷下的低點翻揚，並且攻上新高價位。但這波漲勢能否延續，還必須留意五大主題。

一、財報是否反映關稅衝擊

川普2.0關稅擾亂供應鏈並推升成本，可能壓縮美企獲利，只是目前顯示需求大受影響的跡象仍寥寥可數。由於許多嚴厲的關稅暫緩課徵，分析師認為，第2季盈餘或許還不會明顯反映關稅衝擊。

美企第2季財報將在16日（周三）開鑼，由摩根大通、花旗集團、貝萊德等金融巨人打頭陣。

二、科技巨人AI支出不輟

貿易與總經不確定性升高，並未阻撓美國科技巨人繼續大舉投資人工智慧（AI）產品。彭博訪調分析師平均估計，微軟、Meta、亞馬遜和Alphabet的2026年度資本支出可達3,370億美元，高於今年度的3,110億美元。

主要受益者是「七大巨頭」，即上述四家公司加上蘋果、輝達和特斯拉。據估計，這七家公司第2季獲利可望成長14%。

三、選股者的市場

追蹤標普500成分股公司之間一個月預期關聯性的指標，如今降至0.12。若指數為1時，表示證券交易呈現同步買進或賣出。

摩根士丹利財富管理部門投資長莎蕾特說：「市場仍有錢可賺，但必須懂得選股。」她建議客戶物色盈餘和現金流有潛力超越預期的公司，例如可能受惠於川普「大而美」預算法的能源股、金融股，以及部分醫療保健股。

四、歐股展望下調

分析師已下修對歐股的預測，反映利潤恐遭川普關稅侵蝕。一項花旗指數顯示，自3月中以來，獲利預測遭調降的歐企數目一直高於上修者。首當其衝的是汽車製造商和礦商，以及軍工股。但這也使企業更容易超越預期。

五、弱勢美元

川普貿易政策的不確定性，以及他催促聯準會（Fed）降息，已導致美元走貶，這對美國出口商是好消息。

摩根士丹利策略師亞當斯說，美元貶值對美企盈餘是一股可觀的順風，對海外盈餘占比高的大企業尤然。Meta和微軟等公司上季預估，匯兌收益可望使營收墊高數億美元。