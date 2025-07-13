Fed傳聲筒揭露 白宮想藉故逼鮑爾走人

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國會說謊，就是管理失職，以這藉口逼他走人的用意昭然若揭。 路透
有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國會說謊，就是管理失職，以這藉口逼他走人的用意昭然若揭。 路透

有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國會說謊，就是管理失職，以這藉口逼他走人的用意昭然若揭。

蒂米羅斯說，預算管理局局長沃特10日致函鮑爾，暗批他對國會提出三棟辦公大樓修繕費25億美元，不是做假帳，就是未能遵照首都地區營建規定行事。

Fed學者表示，最新發展可有兩種解讀。輕則彰顯出川普政府意圖開闢新戰線向Fed施壓；重則企圖羅織鮑爾違法亂紀的罪名，以便趕他下台。

川普頻頻公開要求Fed降利率，礙於總統權限又對不順從己意的Fed無可奈何，使這場大樓翻修爭議顯得格外重要。按最高法院命令，不得基於「政策爭議」將Fed官員革職，必須有「正當理由」，通常解讀是「瀆職」或「失職」。

右派媒體福斯商業台報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普特在X平台和該局官網發文，引述來源不明報導指稱鮑爾將辭職。普特寫道：「報導說，鮑爾考慮辭職，讓我備受鼓舞。我認為，這對美國將是正確決定，經濟將一片大好。」

鮑爾 美國 Fed

延伸閱讀

誰接替Fed主席鮑爾有差嗎？克魯曼冷回「沒差」：後果都是災難

另闢新戰線？白宮轟鮑爾「管理失職」 翻修Fed大樓浮誇如凡爾賽宮

川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

川普再嗆鮑爾：Fed主席應該立刻辭職！關稅政策尚未引發通膨

相關新聞

美股這波漲勢 面臨考驗…本周財報季、通膨數據受矚目

美國股市11日收跌，標普500指數從歷史新高價位回落，反映美國總統川普升高對加拿大關稅威脅加劇不確定性。未來一周隨著美企...

美股漲勢拚續航 盯五指標

短短三個月內，美國股市已從4月巨大賣壓沖刷下的低點翻揚，並且攻上新高價位。但這波漲勢能否延續，還必須留意五大主題。

Google、Meta挖角高手…科技巨頭AI搶才戰 白熱化

Google 11日宣布和人工智慧（AI）程式編碼新創公司Windsurf達成協議，將延攬其共同創辦人暨執行長莫罕（Va...

Fed傳聲筒揭露 白宮想藉故逼鮑爾走人

有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國...

銀價漲至近14年新高

倫敦現貨銀價格11日上漲至2011年9月以來最高點，單日最高漲幅達4%，觸及每英兩38.47美元。而美國紐約商品交易所的...

1分鐘看世界／小摩要收帳戶資訊使用費 衝擊支付 App 商業模式

知情人士說，摩根大通（小摩）已通知金融科技公司必須為使用其客戶銀行帳戶資訊付費，費用可能高達數億美元，此舉將衝擊加密貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。