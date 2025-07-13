Fed傳聲筒揭露 白宮想藉故逼鮑爾走人

有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國會說謊，就是管理失職，以這藉口逼他走人的用意昭然若揭。

蒂米羅斯說，預算管理局局長沃特10日致函鮑爾，暗批他對國會提出三棟辦公大樓修繕費25億美元，不是做假帳，就是未能遵照首都地區營建規定行事。

Fed學者表示，最新發展可有兩種解讀。輕則彰顯出川普政府意圖開闢新戰線向Fed施壓；重則企圖羅織鮑爾違法亂紀的罪名，以便趕他下台。

川普頻頻公開要求Fed降利率，礙於總統權限又對不順從己意的Fed無可奈何，使這場大樓翻修爭議顯得格外重要。按最高法院命令，不得基於「政策爭議」將Fed官員革職，必須有「正當理由」，通常解讀是「瀆職」或「失職」。

右派媒體福斯商業台報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普特在X平台和該局官網發文，引述來源不明報導指稱鮑爾將辭職。普特寫道：「報導說，鮑爾考慮辭職，讓我備受鼓舞。我認為，這對美國將是正確決定，經濟將一片大好。」