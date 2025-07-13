Fed傳聲筒揭露 白宮想藉故逼鮑爾走人
有聯準會（Fed）「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯指出，白宮顧問以Fed翻新大樓為名義，指責Fed主席鮑爾不是對國會說謊，就是管理失職，以這藉口逼他走人的用意昭然若揭。
蒂米羅斯說，預算管理局局長沃特10日致函鮑爾，暗批他對國會提出三棟辦公大樓修繕費25億美元，不是做假帳，就是未能遵照首都地區營建規定行事。
Fed學者表示，最新發展可有兩種解讀。輕則彰顯出川普政府意圖開闢新戰線向Fed施壓；重則企圖羅織鮑爾違法亂紀的罪名，以便趕他下台。
川普頻頻公開要求Fed降利率，礙於總統權限又對不順從己意的Fed無可奈何，使這場大樓翻修爭議顯得格外重要。按最高法院命令，不得基於「政策爭議」將Fed官員革職，必須有「正當理由」，通常解讀是「瀆職」或「失職」。
右派媒體福斯商業台報導，美國聯邦住房金融局（FHFA）局長普特在X平台和該局官網發文，引述來源不明報導指稱鮑爾將辭職。普特寫道：「報導說，鮑爾考慮辭職，讓我備受鼓舞。我認為，這對美國將是正確決定，經濟將一片大好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言