銀價漲至近14年新高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

倫敦現貨銀價格11日上漲至2011年9月以來最高點，單日最高漲幅達4%，觸及每英兩38.47美元。而美國紐約商品交易所的白銀期貨價格更高，9月期貨合約最高漲至39.12美元。現貨與期貨保持這麼大的價差並不常見，因為溢價通常很快會被套利交易沖掉。

倫敦銀、紐約銀兩大主要銀交易市場，上一次出現價格錯置是在今年初。當時市場預期美國要對銀進口課徵關稅，拉抬紐約期貨價格走高。套利的機會同時推升期貨合約租賃，因為交易員搶著確保白銀運進紐約商品交易所的倉庫。

倫敦銀一個月期的年化租賃成本，11日跳升至大約4.5%，遠遠高於正常的趨近於零。租賃利率愈高，代表市場愈緊繃。

倫敦銀現在大多數由ETF持有，而ETF持有的部位不能租賃或購買。根據彭博資訊彙整的資料，近期投資白銀的ETF資金一直堅實流入銀市，助攻銀價攀高。截至10日，ETF持有的白銀部位已達到110萬英兩。

道明證券策略師加利在最新的報告指出，「我們估計，倫敦金銀市場協會（LBMA）自由流通的銀，現在處於有歷史以來的最低水準」，銀市流動性的問題，「唯有透過某種程度的實體擠壓，才能重新平衡」。

今年來，銀價已大漲33%，漲幅超過黃金。白銀具有雙重特性，作為金融資產外，也作為太陽能板的關鍵金屬。

紐約 倫敦 ETF

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