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不只關稅而已！川普3大威脅齊發 恐再掀市場動盪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
投資人和高階銀行主管警告，美國總統川普的政策和作風給市場平添三大憂慮，可能再度掀起市場動盪。美聯社
投資人和高階銀行主管警告，美國總統川普的政策和作風給市場平添三大憂慮，可能再度掀起市場動盪。美聯社

近來美國股市創新高、公債市場平靜無波，但華爾街大型投資人和高階銀行主管警告，美國總統川普的政策和作風給市場平添三大憂慮，可能再度掀起市場動盪。美股與美債11日隨賣壓湧現雙雙下挫，已閃現警訊。

之前，華爾街多家銀行研究部門對客戶說，川普最嚴厲的關稅可能喊喊罷了，用意在逼貿易夥伴國讓步，不至於真的落實。這種樂觀看法躍為市場主流，協助美股和美債的波動率指數維持在低點，顯示投資人對關稅威脅的恐懼已鈍化。

有美股「恐慌指數」之稱的「芝加哥選擇權交易所波動率指數」（CBOE VIX），本周曾降到2月低點，11日（周五）攀升3.9%至16.4，仍遠低於20上下的長期均值。衡量美國公債市場波動率的ICE美銀MOVE指數，也降到2022年1月來最低。

但歐洲最大資產管理公司Amundi的投資長莫提耶11日警告，投資人對「川普總是畏縮」（TACO）交易過於自信。摩根大通執行長戴蒙日前也說：「市場料定這套關稅政策大部分不會實施，我不認為如此。」某位前川普1.0政府官員強調，川普對關稅很執著。

美股從高峰回跌 美債殖利率上揚

美股標普500指數已從4月宣布「解放日關稅」後的低點翻揚約30%，本周儘管川普宣布對日本、南韓、加拿大和巴西等大型經濟體發出最新關稅威脅，美股大致淡定以對。

但標普500指數11日從前市締造的收盤新高紀錄回落，收跌0.3%，11種類股有九種收黑。同時，科技股為主的那斯達克綜合指數跌0.2%，道瓊工業指數下挫0.6%。三大指數周線全面下挫，標普500跌0.3%，那斯達克跌0.1%，道瓊跌幅約1%。

債市方面，美國公債價格連續第二周下跌，與價格呈反向關係的殖利率則走高，主要反映通膨復熾顧慮升高。自7月初以來，基準的10年期美國公債殖利率已躍升近20個基點，11日收在4.42%。30年期殖利率則逼近5%--5月迄今收盤不曾站上這個關卡。

川普三大威脅恐再添亂：關稅、Fed、赤字

高盛集團周五表示，川普「可信度問題，有助解釋市場反應平靜」。本周儘管關稅消息一籮筐，但比起4月初「解放日關稅」宣布後的劇烈震盪相比，市況平靜許多。標普500指數周四收盤甚至創新高，周五雖回跌，但變動不大。

但近日來，對投資人慎防「TACO交易」翻車的示警聲不斷。銀行家和投資人愈來愈擔心，川普最後可能拒不退縮，執意實施高關稅，讓原以為他會畏縮的金融市場猝不及防。

PGIM全球債券主管提普說：「TACO氣氛可能意外變調。最後實施的關稅稅率有點高。但市場卻仍乘風破浪向前航。算總帳的那一天會來嗎？」

市場人士不只擔心關稅，也擔心川普一再向聯準會（Fed）主席鮑爾施壓，要求降低利率，顯然侵犯央行決策獨立自主。同時，國會通過川普招牌預算法案，據獨立分析師預估，未來數年將給公共債務增添數兆美元。

這些顧慮已在匯市發酵，美元上半年表現為1973年來最糟。銀行員和投資人擔心，更糟的還在後頭。

莫提耶預料美元會繼續對其他主要貨幣貶值，所以Amundi「大多數的投資組合」正減碼美元。

某家美國大型銀行主管指出，川普政府的政策和減稅法案，已「削弱美元作為穩定、可靠價值儲藏的認知」，投資人因而紛紛考慮降低美國資產曝險。但最大的顧慮是美國財政赤字膨脹，那將衝擊美國債市，最後拖垮美元。

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