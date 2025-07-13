1分鐘看世界／小摩要收帳戶資訊使用費 衝擊支付 App 商業模式

知情人士說，摩根大通（小摩）已通知金融科技公司必須為使用其客戶銀行帳戶資訊付費，費用可能高達數億美元，此舉將衝擊加密貨幣錢包、Paypal等支付應用程式以往依賴免費數據，讓用戶進行轉帳和交易的商業模式。

美國／食品廠卡夫亨氏營運不振 考慮分拆旗下兩大品牌

營運不振的卡夫亨氏集團（Kraft Heinz）考慮分拆結合十年的兩品牌，一家專做傳統包裝食品，另一家主攻醬料。管理層相信，拆成兩公司最終合計市值可超過目前的310億美元。

加拿大／6月新增就業8.3萬人 經濟未受關稅不確定性影響

加拿大6月新增就業數達8.31萬，失業率降0.1個百分點至6.9%，優於預期，是五個月來新增就業數首次足以抑制失業率上升，反映經濟未受關稅不確定性影響，支撐央行再度按兵不動。

印度／波音787空難初步調查 兩具引擎燃油均遭關閉

初步調查發現，6月12日印航波音787客機空難墜毀前，兩具引擎的燃油都被關閉；機師曾對話為何關掉，試圖重啟引擎，但已來不及。調查進行至今，波音、引擎製造商奇異航太未被究責。

印度／放寬燃煤發電廠硫排放法規 79%電廠可獲豁免

印度為多數燃煤發電廠放寬硫排放法規，撤銷十年前要求近540座燃煤發電機組自2027年起須安裝空汙處理設備排煙脫硫系統（FGD）的規定，改為非人口稠密區電廠（占79%）可豁免。

歐盟／計劃對大企業課徵新稅 為共同預算創造新財源

歐盟計劃對所有在歐洲有營運、淨營收超過5,000萬歐元（約5,845萬美元）的大企業徵收新稅，以便為歐盟逾1兆歐元的共同預算創造新財源。提案預定本周公布，須經成員國一致支持。

法國／對社群平台X啟動刑事調查 釐清是否進行外國干預

法國檢察官已對馬斯克的社群平台X展開刑事調查，釐清是否操縱演算法以進行「外國干預」並欺詐獲取用戶資訊。X近期因涉嫌反猶太言論和違反數位服務法，成為巴黎和歐盟當局目標。

德國／鋼鐵一哥整頓邁大步 將關閉部分工廠、縮減工時

德國最大鋼鐵製造商蒂森克虜伯與德國金屬工業工會達成協議，將降低工時、減發獎金並關閉部分工廠，醞釀轉型為控股公司。此協議是邁向公司整頓的一大步，將實施至2030年9月底。