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美股今夏還能一路上漲？美銀：直到「這時刻」沒有客戶擔心會跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國紐約金融區象徵多頭的華爾街銅牛（Charging Bull）雕塑。美聯社
美國紐約金融區象徵多頭的華爾街銅牛（Charging Bull）雕塑。美聯社

美國銀行（BofA）的策略師說，基於預期美國上市公司獲利強勁，投資人繼續押注美股整個夏季都能上漲，直到年底之前才會失去推升動力。

美銀策略師哈奈特（Michael Hartnett）在最新的報告裡，提到客戶對美股有如此樂觀的期待。他表示，由客戶回饋的意見發現，「沒有人」在擔心經濟或是股票的估值是否已經過高。他訪調的客戶當中，絕大多數都預期上市公司第2季財報會優於預期，而且企業勢將花更多經費在人工智慧（AI）之上。

哈奈特說，客戶的共識是，標普500指數到美國聯準會（Fed）參加8月末傑克森洞全球央行年會之前，都能再上漲，接著或會出現一些「健康的修正」。

美股在4月美國總統川普宣布對等關稅時跌入低點，現在已經因隨後又大多暫停實施而大幅反彈26%。標普500回到屢創新高的局面，部分也因美國經濟韌性成長。

下周市場焦點在財報登場。彭博資訊訪調分析師的預期是，第2季標普500成分股的獲利，年增率為2.8%。

高盛（Goldman Sachs）的客戶也表示，他們預期標普500會續漲，但進入8月時漲勢或將消退。

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