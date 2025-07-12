躍居全球第7大富豪 富比世：黃仁勳身價4.2兆超越巴菲特

根據富比世（Forbes）即時億萬富豪排行榜最新數據，輝達執行長黃仁勳身價來到1436億美元（約新台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特，躍居全球第7大富豪。

隨著人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）近期股價續揚，帶動市值站上4兆美元，黃仁勳身價也水漲船高來到1436億美元。

黃仁勳的身價目前排名第7，第8名是微軟公司（Microsoft）前執行長巴爾默（Steve Ballmer）的1426億美元，第9名是巴菲特（Warren Buffett）的1424億美元。黃仁勳落後排名第6谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）的1489億美元。

富比世即時億萬富豪排行榜前3名分別是，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）以4042億美元穩坐全球首富寶座；甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）以2749億美元身價居次；Meta執行長兼臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）以2476億美元居第3。

黃仁勳的多數財富來自他持有的約3.5%輝達股份；輝達如今已是全球市值最高的上市公司。

輝達市值9日一度觸及4兆美元，成為第1家抵達這項里程碑的上市公司，其股價今年來大漲約22%。輝達10日收盤小幅上漲，市值站回4兆美元。輝達11日收盤價164.92美元，盤中最高167.89美元，坐穩4兆美元市值寶座。在科技業AI軍備競賽中，輝達電腦晶片對多家主要AI開發商而言是極具價值的零件。