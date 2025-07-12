快訊

普發一萬才三讀通過…詐團搶先寄假簡訊騙個資 刑事局急警告

高三生解脫了！114分科測驗落幕「8科試題解答一覽」 對完答案迎接暑假

躍居全球第7大富豪 富比世：黃仁勳身價4.2兆超越巴菲特

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導
根據富比世（Forbes）即時億萬富豪排行榜最新數據，輝達執行長黃仁勳身價來到1436億美元（約新台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特，躍居全球第7大富豪。美聯社
根據富比世（Forbes）即時億萬富豪排行榜最新數據，輝達執行長黃仁勳身價來到1436億美元（約新台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特，躍居全球第7大富豪。美聯社

根據富比世（Forbes）即時億萬富豪排行榜最新數據，輝達執行長黃仁勳身價來到1436億美元（約新台幣4.2兆元），超越「股神」巴菲特，躍居全球第7大富豪。

隨著人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）近期股價續揚，帶動市值站上4兆美元，黃仁勳身價也水漲船高來到1436億美元。

黃仁勳的身價目前排名第7，第8名是微軟公司（Microsoft）前執行長巴爾默（Steve Ballmer）的1426億美元，第9名是巴菲特（Warren Buffett）的1424億美元。黃仁勳落後排名第6谷歌（Google）共同創辦人佩吉（Larry Page）的1489億美元。

富比世即時億萬富豪排行榜前3名分別是，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）以4042億美元穩坐全球首富寶座；甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison）以2749億美元身價居次；Meta執行長兼臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）以2476億美元居第3。

黃仁勳的多數財富來自他持有的約3.5%輝達股份；輝達如今已是全球市值最高的上市公司

輝達市值9日一度觸及4兆美元，成為第1家抵達這項里程碑的上市公司，其股價今年來大漲約22%。輝達10日收盤小幅上漲，市值站回4兆美元。輝達11日收盤價164.92美元，盤中最高167.89美元，坐穩4兆美元市值寶座。在科技業AI軍備競賽中，輝達電腦晶片對多家主要AI開發商而言是極具價值的零件。

黃仁勳 馬斯克 輝達 祖克柏 巴菲特 富比世 上市公司

延伸閱讀

輝達市值破4兆、川普當面恭賀 黃仁勳：美科技公司挺得過關稅動盪

黃仁勳傳下周再訪陸？尋求會見總理李強 銷售輝達新AI晶片

巴菲特再捐1745億！已捐1.7兆退居第6大富豪...股神投資術累出巨富：6地雷決不碰

黃金漲了一大段還能買嗎？看巴菲特怎麼說

相關新聞

躍居全球第7大富豪 富比世：黃仁勳身價4.2兆超越巴菲特

根據富比世（Forbes）即時億萬富豪排行榜最新數據，輝達執行長黃仁勳身價來到1436億美元（約新台幣4.2兆元），超越...

蘋果2026年上半年新品計畫 傳續推平價iPhone？分析師揭關鍵原因

市場傳聞將於今年下半年亮相的iPhone 17系列還沒正式發表，已有外媒率先披露蘋果公司（Apple）2026年上半年新...

美跨黨派議員致函黃仁勳 籲訪陸期間勿會「敏感企業」

美國兩位跨黨派聯邦參議員今天致函輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，告誡黃仁勳接下來訪問中國期間，不要會見涉嫌破壞美方晶片...

輝達市值破4兆、川普當面恭賀 黃仁勳：美科技公司挺得過關稅動盪

全球市值最高企業輝達（NVIDIA）的執行長黃仁勳接受今日美國報專訪時表示，美國科技公司將能挺過川普總統的關稅政策，正如...

川普對加課高關稅 道瓊下跌280點、史指本周走低

在前一天史坦普500指數創下歷史新高後，美國總統川普宣布對加拿大徵收35%的關稅，並威脅全面提高關稅，美股收盤走低。

小摩：散戶砸錢 美股還有戲 彭博：股市榮景給川普加徵關稅理由

摩根大通（小摩）分析師預期，在散戶投資人帶頭下，今年下半年將會有將近5,000億美元資金注入到美國股市，並將帶動美股年底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。