蘋果2026年上半年新品計畫 傳續推平價iPhone？分析師揭關鍵原因
市場傳聞將於今年下半年亮相的iPhone 17系列還沒正式發表，已有外媒率先披露蘋果公司（Apple）2026年上半年新品計畫，包括平價手機iPhone 17e、入門款平板電腦iPad與中階iPad Air、升級版Mac筆記型電腦都有望問世，不過相關消息均未獲得蘋果證實。
彭博社11日報導，由於iPad等產品更新節奏放緩，過去2年蘋果面臨終端需求不振的問題。蘋果正規劃在2026年上半年發表一系列新產品，希望在今年秋季iPhone新機發表後，重拾更有延續性的營收成長動能。
彭博社引述數名知情人士的說法指出，預計2026年春季發表的蘋果新產品包括入門款平板電腦iPad與中階iPad Air，以及Mac電腦外接螢幕。另外還有平價手機iPhone 17e，將作為今年稍早蘋果發表的599美元（約新台幣1.75萬元）平價機後繼機種。
蘋果也打算升級MacBook Pro和MacBook Air產品線，原本蘋果規劃2025年就推出這些產品，但正在考慮延後到2026年。
天風國際證券分析師郭明錤今年5月在平台Medium發表文章指出，蘋果未來改為上半年發表iPhone低階款、下半年發表高階款將成為常態，關鍵原因還是在於競爭激烈，迫使蘋果調整iPhone行銷策略。
郭明錤說，競爭對手在上半年發布新機已行之有年，蘋果改在上半年發布新款iPhone，將有利消除行銷空窗期。
他預測蘋果將於2026年上半年發表iPhone 17e，且2026年下半年新機將包括iPhone摺疊機、iPhone 18 ProMax、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Slim。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言