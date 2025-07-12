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蘋果2026年上半年新品計畫 傳續推平價iPhone？分析師揭關鍵原因

中央社／ 台北12日電
市場傳聞將於今年下半年亮相的iPhone 17系列還沒正式發表，已有外媒率先披露蘋果公司（Apple）2026年上半年新品計畫。圖／新華社
市場傳聞將於今年下半年亮相的iPhone 17系列還沒正式發表，已有外媒率先披露蘋果公司（Apple）2026年上半年新品計畫。圖／新華社

市場傳聞將於今年下半年亮相的iPhone 17系列還沒正式發表，已有外媒率先披露蘋果公司（Apple）2026年上半年新品計畫，包括平價手機iPhone 17e、入門款平板電腦iPad與中階iPad Air、升級版Mac筆記型電腦都有望問世，不過相關消息均未獲得蘋果證實。

彭博社11日報導，由於iPad等產品更新節奏放緩，過去2年蘋果面臨終端需求不振的問題。蘋果正規劃在2026年上半年發表一系列新產品，希望在今年秋季iPhone新機發表後，重拾更有延續性的營收成長動能。

彭博社引述數名知情人士的說法指出，預計2026年春季發表的蘋果新產品包括入門款平板電腦iPad與中階iPad Air，以及Mac電腦外接螢幕。另外還有平價手機iPhone 17e，將作為今年稍早蘋果發表的599美元（約新台幣1.75萬元）平價機後繼機種。

蘋果也打算升級MacBook Pro和MacBook Air產品線，原本蘋果規劃2025年就推出這些產品，但正在考慮延後到2026年。

天風國際證券分析師郭明錤今年5月在平台Medium發表文章指出，蘋果未來改為上半年發表iPhone低階款、下半年發表高階款將成為常態，關鍵原因還是在於競爭激烈，迫使蘋果調整iPhone行銷策略。

郭明錤說，競爭對手在上半年發布新機已行之有年，蘋果改在上半年發布新款iPhone，將有利消除行銷空窗期。

他預測蘋果將於2026年上半年發表iPhone 17e，且2026年下半年新機將包括iPhone摺疊機、iPhone 18 ProMax、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Slim。

蘋果 分析師 iPhone iPad

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