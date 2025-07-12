美跨黨派議員致函黃仁勳 籲訪陸期間勿會「敏感企業」

美國兩位跨黨派聯邦參議員今天致函輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，告誡黃仁勳接下來訪問中國期間，不要會見涉嫌破壞美方晶片出口管制的企業。

路透社報導，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）也要求黃仁勳不要會晤與中華人民共和國軍事及情報機構合作的企業代表。

此外，兩位議員還要求黃仁勳不要會見美國出口限制清單上的實體。

兩人在信中寫道：「我們擔心您的中國之行可能會賦予與中國軍方密切合作的企業正當性，或涉及討論美國出口管制中可利用的漏洞。」

黃仁勳預計明天訪問中國。

輝達發言人指出，當美國的技術立下「全球標準」時，「美國就贏了」，還說中國擁有世界數一數二大的軟體開發者群體。發言人說，人工智慧（AI）軟體「在美國技術平台上運作得最好，進而促使世界各國選擇美國」。

黃仁勳今年5月在台北國際電腦展上肯定美國總統川普取消部分AI晶片出口管制的決定，稱先前的AI擴散規則行不通。

黃仁勳當時指出，美國4月實施的新限制影響到輝達為配合對中國出口管制規定而修改的AI晶片，預計將導致公司損失150億美元收入。

班克斯和華倫在信中寫道，驅動先進AI的必要硬體設備，目前已成為受到兩黨就這類硬體自由出口達成共識的約束對象。信中還說，先進AI硬體可能會「加速中國軍事現代化的努力」。

美國國會議員對於規避對中國出口管制的作為感到日益憂心，提出新法案要求AI晶片企業驗證自家產品的使用地點。

兩位議員在信中表示，他們過去已對輝達可能會支持中國AI與晶片產業表達關切，並舉出輝達在上海新設立的研究機構為例。