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輝達市值破4兆、川普當面恭賀 黃仁勳：美科技公司挺得過關稅動盪

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10日會見黃仁勳，黃仁勳說，川普對輝達本周成為全球首家市值突破4兆美元的企業這一里程碑感到感到十分欣喜並引以為傲。圖為今年4月，黃仁勳與川普在「投資美國」活動上握手。路透
美國總統川普10日會見黃仁勳，黃仁勳說，川普對輝達本周成為全球首家市值突破4兆美元的企業這一里程碑感到感到十分欣喜並引以為傲。圖為今年4月，黃仁勳與川普在「投資美國」活動上握手。路透

全球市值最高企業輝達NVIDIA）的執行長黃仁勳接受今日美國報專訪時表示，美國科技公司將能挺過川普總統的關稅政策，正如它們過去曾經克服各種市場動盪一樣。

黃仁勳向記者表示：「沒有人喜歡動盪，也沒有人喜歡突如其來的變化，但這些爭端將…川普總統會達成協議，各國也會重新調整與重組，我們將挺過這一切。」

黃仁勳與川普10日在白宮會面，據他轉述，川普對輝達本周成為全球首家市值突破4兆美元企業的里程碑感到十分欣喜並引以為傲，「他花了很多時間恭喜我，還向在場所有人誇讚這是多麼驚人的成就」。

然而，隨著川普與中國大陸及其他主要貿易夥伴持續進行貿易談判，黃仁勳的事業正處於美國可能祭出高額關稅、人工智慧（AI）爆炸性發展，以及支撐AI發展的電腦晶片產業交匯的核心位置。

輝達設計先進晶片，並交由台灣的台積電等公司大量代工生產；若川普對半導體進口徵收關稅，這些企業恐將首當其衝。不過，黃仁勳並未表現出絲毫恐慌。

他表示，早在創立輝達之前，關稅、稅負以及各式各樣的法規便已存在。如果川普推動嚴格的半導體關稅，也無異於過去的挑戰。

黃仁勳說，「每一年都有各種法規、稅收、關稅、政策和規章，但我們都挺過來了。我完全相信，世界會挺過去，企業也會挺過去，不論最後情勢如何發展，我們都會設法找到最佳解方。」

在專訪中，黃仁勳同時強調提升美國本土電腦晶片產能的重要性，並透露自己與川普會面時討論了在AI轉型過程中，如何協助美國科技公司維持競爭優勢，以及如何將熟練的製造技術帶回美國，並提到輝達正在德州製造超級電腦，並在亞利桑那州進行封裝作業。

黃仁勳還說，他曾與川普談到下周的中國大陸之行，但雙方並未討論中美貿易談判，也不清楚何時能達成最終協議。

黃仁勳 關稅 輝達 川普 NVIDIA

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