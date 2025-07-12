全球外匯存底 瑞郎躍新寵

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）數據顯示，全球外匯存底經理人在今年首季尋求避風港時，史無前例地從日圓轉向瑞士法郎，凸顯日圓作為避險貨幣的吸引力，正逐步遭到侵蝕。

根據彭博資訊分析IMF過去30多年來數據顯示，今年1-3月間，全球外匯準備中，共有破紀錄的943億美元日圓被賣出。IMF本周發布的數據（根據短期債券收益及匯率波動進行調整）則顯示，同期購入的瑞郎則攀升至史上最高的667億美元。

因此，瑞郎在全球外匯存底中的占比，截至3月31日躍升至0.76%，是1992年以來最高，但仍遠低於日圓的5.51%。不過，今年首季的日圓拋售潮，再度強化了日圓正失去其安全資產地位的觀點，這源於日圓日本貿易持續赤字，加上經濟成長低迷，後者阻礙日本銀行（央行）收緊貨幣政策，即便通膨居高也是如此。

相形下，就算瑞士國家銀行上月進一步將利率調降為零，經通膨調整後的利率，仍高於日本。對瑞郎的強勁需求也是提醒了在地緣政治不確定性升高之際，瑞士作為中立國的吸引力。

日本的經常帳盈餘（該數據常被引述作為其安全資產地位的支柱之一）維持在接近最高紀錄水準，但幾乎完全由投資收益推動，且其中許多都在海外，被用於再投資，而非匯回國內。相較之下，自2011年以來，日本大多處於貿易逆差，瑞士的貿易順差則一直在擴大。

瑞士 日本 外匯

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