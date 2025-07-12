摩根大通CEO直言 市場輕忽川普政策

在美股無視關稅威脅、進而屢創新高之際，摩根大通執行長戴蒙示警，市場對於美國總統川普的政策衝擊太過掉以輕心。

彭博資訊報導，10日，戴蒙在都柏林與愛爾蘭副總理哈里斯同場出席的活動中說：「不幸的是，我認為市場有些自滿。」他說，市場變得「有些麻木不仁」，投資人低估了在關稅推高通膨、移民政策收緊、以及財政赤字擴大等情境下，升息風險可能上升的問題。

戴蒙認為，聯準會（Fed）仍有可能升息，即便市場普遍不做此想，「如果市場預估升息機率僅有兩成，我會說大概有四到五成」。

Unlimited Funds投資長艾略特也支持戴蒙的看法，他說，在當前價位押注TACO（川普總是退縮）交易，其實就是在搶先押注痛苦成真。換言之，投資人預先把關稅影響塵埃落定的情境納入定價，卻忽略了關稅傷害經濟的重要階段。

戴蒙也向歐洲元首示警，歐洲面臨競爭力低弱問題，在與美國和中國大陸的競賽中陷入落後。他說，過去十至15年間，歐洲的產值從美國國內GDP的90%下降至65%，「這相當不妙」。

他強調，歐盟須與美國達成協議。目前歐盟正試圖與美國達成初步協議，在8月1日後鎖定10%關稅，以針對永久協議進行後續談判。