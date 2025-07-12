小摩：散戶砸錢 美股還有戲 彭博：股市榮景給川普加徵關稅理由

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
摩根大通（小摩）分析師預期，在散戶投資人帶頭下，今年下半年將會有將近5,000億美元資金注入到美國股市，並將帶動美股年底前再上漲5%到10%。（路透）
摩根大通（小摩）分析師預期，在散戶投資人帶頭下，今年下半年將會有將近5,000億美元資金注入到美國股市，並將帶動美股年底前再上漲5%到10%。（路透）

摩根大通（小摩）分析師預期，在散戶投資人帶頭下，今年下半年將會有將近5,000億美元資金注入到美國股市，並將帶動美股年底前再上漲5%到10%。彭博分析師則擔憂，股市屢創新高可能會讓美國總統川普能用任何理由加徵關稅。

小摩分析師在9日報告中做出上述預測。他們預估，散戶投資人今年來已淨買進價值2,700億美元的美股股票，尤其是在今年頭四個月特別積極。

若根據該銀行去年12月的預測，散戶今年購買的美股總額將達到6,300億美元，那麼散戶今年下半年還將再買進價值3,600億美元的美股。

除此之外，小摩分析師也認為，外國投資人有可能會在下半年之際淨買進500億至1,000億美元的美股股票，儘管他們在關稅動亂和美國預算赤字擴大之際，找尋方法降低對美國市場的曝險。

小摩分析師說：「我們相信外國投資人對美股的『抵制』不會一直持續下去，因為投資人無法避開全球股市最大、最重要的成長地方，也就是標普500指數和科技七雄（Magnificent 7）。」

小摩分析師並表示，要讓外國投資人恢復對美股的興趣，先決條件可能會是要讓美元恢復穩定，而這可能已經在進行中；美元指數近幾周來已穩定維持在約98上下。

追蹤散戶在股票和指數型股票基金（ETF）資金流向的Vanda Research表示，散戶投資人今年上半年已展現出在購買股票上的空前熱情，累積淨購買的股票和ETF達到至少過去十年最高金額，超越包括新冠疫情的股市熱潮期間。

Vanda副總裁伊亞齊尼表示，科技股尤其吸引了幾乎所有目光。輝達（Nvidia）是今年上半年散戶投資人最青睞的股票，上半年吸引了193億美元的資金流入；其次是特斯拉的119億美元；再來則是SPDR標普500 ETF Trust，吸引到63億美元。

不過，彭博分析師也擔憂，美股一直不顧川普的關稅威脅而屢創新高，可能會讓川普能用任何理由加徵關稅。

彭博分析師表示，「金融市場沒有提供總統（川普）動機，做出最友善資產的關稅結果」，由於川普經常依循著「有關注就是好關注」的格言在操作，與關稅水準相逆的市場反應將使加碼的可能性升高。

川普9日宣布的巴西50%關稅就是最好例子。美股不只在關稅宣布後上漲，標普500之後還每天屢創新高。對川普而言，這將讓他認為能夠隨時以任何理由加徵關稅。

美股 投資人 分析師

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