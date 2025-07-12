私人拍賣會 人氣漸增

新冠肺炎疫情過後，公開拍賣會盛況不再，富有藝術收藏家遠渡重洋參與拍賣會的意願降低，於是邀請制的私人拍賣會應運而生。

過去五年來，公開拍賣市場吸引競標頂級畫作的人數減少，尤其是亞洲，使公開拍賣獲利下滑。

巴塞爾藝術展/瑞銀集團藝術市場2025年報顯示，去年拍賣銷售額萎縮20%至234億美元，是2020年來最低，「1,000萬美元以上區塊的成交值和成交量都呈現二位數下滑」。

瑞士國寶藝術家賈柯梅蒂（Alberto Giacometti）半身雕像上月在蘇富比拍賣，原估會以超過7,000萬美元落槌，不料竟然流標。

私人拍賣會只對特選億萬富豪寄發邀請函，邀他們參與競標高價藝術品。

這種拍賣方式的特色是參與人數少。某位藝術品收藏家表示，以往在公開拍賣會，「人人希望見到會場有哪些人」，但疫情改變一切。

拍賣行和藝廊以前也辦過私人拍賣會，但欠缺競價元素。

紐約現代藝廊Lévy Gorvy Dayan合夥人戈維說，私人拍賣會迎合收藏家渴望「獨享」的心理，與公開拍賣會訴求「民主」的做法不同。

拍賣應用程式（App）Fair Warning創辦人古澤說，結合機密性與競價，是私人拍賣會的賣點。