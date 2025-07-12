Google薪情 軟體工程師最高
人工智慧（AI）人才爭奪戰愈演愈烈，Google和其他科技巨頭不惜撒下重金，吸引頂尖人才。Business Insider揭露，Google軟體工程師不含股票和獎金的年薪最高可達34萬美元，為所有職務類別之冠。
Google長期以高薪待遇備受推崇，其AI部門DeepMind甚至為了留才，曾在英國祭出強硬的競業條款。而隨著Meta和微軟等業者近來積極淘汰績效不佳人員，Google近月來也調整其薪酬制度。
Business Insider日前報導，Google在4月修改年度績效評等方式，其薪酬主管在內部備忘錄表示，「高績效比以往更重要」。
Google不公開員工薪資數據，但可從工作簽證數據一窺部分職務的薪資樣貌。這些數據來自所有企業向美國勞工部申請外籍工作簽證的申報文件。但這些數字僅涵蓋基本薪資，不含股票或獎金等額外報酬。據Google公司今年第1季約6,800份工作簽證申請文件，其軟體工程師年薪最高可達34萬美元，為所有職務類別中最高。
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