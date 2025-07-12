輝達市值站上4兆美元 黃仁勳身價快超越巴菲特

輝達市值9日收盤成功站上4兆美元，執行長黃仁勳的身價增至1,431億美元（接近新台幣4.2兆元），在全球富豪排行榜中排名第十，近期有望超越名列第九的「股神」巴菲特。另據外媒報導，黃仁勳在下周訪陸前，10日造訪白宮會見川普，但不清楚會談主題。

根據彭博億萬富豪指數，巴菲特目前身價為1,438億美元，這代表黃仁勳和巴菲特的財富差距只剩下7億美元。考量到輝達爆發性成長，黃仁勳可望很快就會在全球富豪榜上超車巴菲特。

目前，黃仁勳多數財富來自他在輝達的3.5%持股，而輝達股價今年迄今上漲22%，現在已是全世界市值最高的企業。

Loop Capital分析師巴魯（Ananda Baruah）周三在給客戶的報告中，將輝達目標價定在250美元，屆時輝達的市值將攀升至接近6兆美元。其他華爾街分析師也認為輝達的市值仍有進一步上升的空間。今年6月，巴克萊銀行分析師上調輝達目標價至200美元，對Blackwell平台的推展持樂觀態度；若達此價位，輝達的市值將達4.9兆美元。

輝盤收盤市值超越4兆美元的同一天，執行長黃仁勳10日傍晚被看到現身白宮。據了解，黃仁勳前去會見美國總統川普，媒體尚不清楚兩人這次的談話主題。

同日早上，川普在社群媒體Truth Social上發文稱讚輝達股價表現，他寫道：「輝達股價自川普關稅以來，漲了47%。美國正在由關稅進帳數千億美元。」

兩人見面時間點也在黃仁勳即將出發前往中國大陸訪問之前，討論議題沒有公開，了解會議情況的人士不願透露內容。輝達拒絕評論；白宮也未回應置評請求。

9日媒體傳出輝達為中國大陸設計的新版AI降規晶片，正在力拚9月推出，前提是，這顆新晶片的規格能獲華府管理單位放行。

川普再度入主白宮之後，4月以國家安全為由，對出口管制更加嚴格，輝達銷售中國大陸AI晶片的業務因而受阻。