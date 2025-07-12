愛馬仕原版柏金包 千萬美元拍出

愛馬仕原版柏金包10日在巴黎的拍賣會上，以創紀錄的858萬歐元（約1,000萬美元）成交，充分展現高檔珍稀收藏品的需求依然強勁。

這個柏金包起標價是100萬歐元，但喊價一路飆高。整個競標過程持續超過10分鐘，共九人透過電話、網路和現場競標，當價格從550萬歐元一躍升至600萬歐元時，全場觀眾爆出驚嘆和掌聲。最後由一名來自日本的私人收藏家，以700萬歐元得標，加上手續費和買家佣金後，最終總價為858萬歐元。

蘇富比表示，這打破2011年由喜馬拉雅尼羅鱷魚皮鑲鑽凱利包（Kelly）創下的51.3萬美元紀錄，也創下第二高價的時尚單品拍賣紀錄，迄今最高價時尚單品是一雙來自經典電影「綠野仙蹤」的道具紅寶石色鞋，於2024年以3,250萬美元（約9.51億美元）天價售出。

這只柏金包是是1984年由時任愛馬仕執行長杜邁為長期居住在法國的英國歌手珍柏金（Jane Birkin）特別定製，隔年才交付給她，是為她設計，也是她親自使用的第一只原型柏金包。蘇富比拍賣官稱其為「史上最有名的包包」，「柏金包早已不只是包，而是一個超越時代的文化象徵。」蘇富比在拍賣會前的一封電郵中，則將其與已故戴安娜王妃的黑色羊毛衣相比，那件毛衣於2023年從8萬美元一路喊到110萬美元落槌。

珍柏金1994年在一場愛滋病慈善拍賣會上，就已賣出這個柏金包，2000年時這個手提包被法國骨董收藏家貝尼耶（Catherine Benier）取得並保存至今；據蘇富比稱保存品質堪比博物館等級。

這個包包滿是歲月的痕跡，介紹稱：「珍柏金從1985到1994年使用該包包，近九年的時間裡幾乎每天都在使用，因此有些磨損。」包蓋刻有原主「J.B.」的縮寫，皮面早已磨損、染色，貼有聯合國兒童基金會與無國界醫生（Médecins du Monde）的貼紙痕跡，拉鍊已經無法關緊，包邊也都磨損，但這不只無損其價值，反而更為其增添不平凡的色彩。珍柏金已在2023年7月病逝，享壽76歲。

即使不是明星加持過的柏金包，向來也是投資報酬率極高的精品，轉手幾乎穩賺不賠。例如一個25公分、黑色小牛皮柏金包，在愛馬仕專賣店的未稅價為1萬1,400美元，若立即轉賣給二手經銷商可得2萬3,000美元入袋，後者又能再哄價賣出。