因應大陸燃油車需求放緩 福斯汽車關閉南京合資工廠

德國福斯汽車（Volkswagen）發言人今天告訴法新社，福斯與合作夥伴上海汽車集團（SAIC）已關閉位於中國南京的1家合資工廠，以因應中國持續放緩的燃油車需求。

福斯發言人表示：「福斯汽車集團（VolkswagenGroup）與合資夥伴正加速轉向電動化、智慧化及車聯網轉型。」

他還說：「許多上汽大眾的生產基地正在轉型，或者已轉型生產電動車。」

福斯發言人證實，福斯位於南京的1家工廠已停止生產作業；這個消息最初由德國商務日報（Handelsblatt）披露。

福斯內部消息人士告訴法新社，這座工廠停止生產部分歸因於廠房位於市區，難以翻新和擴建為適合生產電動車的工廠。

在中國汽車市場，電動車銷售遙遙領先，迫使以往專門生產汽油或柴油車的歐洲車廠紛紛採取因應措施。