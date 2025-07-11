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美股早盤／川普加強關稅力道！道瓊挫跌350點 輝達逆勢大漲1.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股11日早盤因川普加強關稅戰力道而挫跌。路透
美股11日早盤因川普加強關稅戰力道而挫跌。路透

在美國總統川普加拿大課徵35%關稅，同時威脅對其他國家實施更高關稅之際，美股三大指數11日早盤全面挫跌。

道瓊工業指數早盤跌350點或0.8%、標普500指數與那斯達克指數雙雙從前市收盤的紀錄高點翻落，分別下跌0.7%與0.5%。費城半導體指數跌0.4%、台積電ADR漲0.4。輝達股價漲1.5%，市值持續站穩4兆美元大關。

川普把芬太尼問題列為對加拿大加徵更高關稅的理由，並警告若加拿大報復，關稅還會進一步調高。他在Truth Social上公布的一封信中寫道：「如果加拿大願意和我合作，阻止芬太尼流入，我們或許會考慮調整這封信的內容。」

川普隨後對NBC新聞表示，他計劃對其他國家全面徵收15%至20%的關稅，幅度高於目前投資人已習慣的10%標準。

交易員也在等川普針對歐盟的最新貿易說法，但目前還不清楚川普會否像對加拿大一樣發布附有新稅率的公開信，或只是單純更新雙方談判進展。

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