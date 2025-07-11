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韓產業部官員：美國希望聯手首爾 對抗大陸造船業

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

南韓產業通商資源部一名高階官員今天說，美國希望南韓加入應對中國造船業擴張的行動，可能透過在造船業的合作來實現。

路透社報導，南韓產業通商資源部通商政策局局長張成吉（Chang Sung-gil，音譯）在一場由國會議員主辦的論壇上表示：「美國對中國在造船業的市占率不斷上升有危機感，並將南韓視為戰略夥伴。」

他說，美國要求首爾在「其他領域」加入遏制中國的措施，作為雙方在造船業合作的「先決條件」。他並未進一步說明細節。

張成吉隨後澄清，他所指的是造船業這一潛在領域，也就是美國希望首爾在對抗中國方面能夠合作的領域。

他並說，美國要求首爾增加對美國的投資以及採購美國的能源和農產品，作為就25%對等關稅進行談判的交換條件。但他指出：「在南韓，擴大農產品進口是一個高度政治敏感的議題。」

首爾 美國 南韓

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