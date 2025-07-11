輝達攜手思科及Indosat 印尼設人工智慧中心

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天宣布，與印尼電信業者Indosat Ooredoo Hutchison（簡稱IOH）與網通大廠思科（Cisco）合作，支持設立印尼的人工智慧（AI）卓越中心（Center of Excellence, CoE）。

輝達透過新聞稿指出，相關中心由印尼通訊與數位事務部（Komdigi）主導，目標推動安全技術發展、培育本地人才，並透過與新創公司合作持續推動創新。

IOH總裁兼執行長辛哈（Vikram Sinha）、思科董事長兼執行長羅賓斯（Chuck Robbins），以及輝達電信業務資深副總裁瓦希斯塔（Ronnie Vasishta），在Indonesia AI Day的一場爐邊對談中，詳細說明卓越中心的目標與發展潛力。

輝達指出，做為卓越中心的一部分，NVIDIA AI技術中心將提供研究支援，為符合資格的新創企業提供NVIDIA Inception計畫的各項資源，以及透過輝達深度學習機構提供培訓與認證，提升當地人才技能。

輝達表示，印尼的AI卓越中心將包含一座AI工廠，配置NVIDIA AI全堆疊基礎設施，其中包括NVIDIABlackwell GPU、NVIDIA雲端合作夥伴參考架構，以及NVIDIA AI Enterprise 軟體，並搭配由思科驅動的智慧安全系統。

思科將提供Sovereign Security Operations Center CloudPlatform，為AI工廠提供結合AI驅動的威脅偵測、本地化資料控制與受管安全服務。

輝達表示，目前已有28家獨立軟體廠商與新創公司，正利用IOH的NVIDIA驅動AI基礎設施，開發尖端技術，應用在高等教育與研究、糧食安全、官僚改革、智慧城市與智慧交通、以及醫療保健等領域，以加快並簡化工作流程。

根據新聞稿資料，印尼政府正在與Hippocratic AI共同開發出一套AI代理系統，利用Indosat所推出的Sahabat-AI印尼語大型語言模型（LLM）系列，提供預防性健康關懷功能，例如幫助50歲以上的女性訂閱者安排乳房攝影檢查。

此外，Sahabat-AI也支援Indosat的AI聊天機器人，以印尼語回答各項民眾與居民的查詢使用者可以詢問國民身分證的更新流程，或是稅率、繳稅程序、扣除項目等相關問題。