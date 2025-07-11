市場緊盯川普關稅與貿易局勢發展 亞股互有漲跌

美國總統川普近來採取的關稅舉措，使外界對許多國家即將達成貿易協議、以避開高額關稅的樂觀情緒受到壓抑，投資人正緊盯貿易局勢發展，亞股今天收盤互有漲跌。

法新社報導，川普（Donald Trump）過去1週升高他的貿易戰攻勢，包括致函通知20多國政府，若他們8月1日前未能與美方達成協議，輸美貨物將適用新關稅稅率。

川普表示將對銅徵收50%進口關稅，並揚言對藥品課徵高達200%的稅率。他並告知巴西面臨的新稅率為50%，同時抨擊巴西對前總統波索納洛（JairBolsonaro）的審判是「獵巫」行動，應該立即停止。

川普昨天的措辭更加強硬，他警告對加拿大輸美商品開徵35%關稅，對其餘許多國家課徵的全面性關稅也將從當前10%升至最高20%。

川普告訴美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）：「我們會這麼說，所有剩下的國家都得繳稅，不論是20%還是15%。我們現在會著手處理。」

綜觀亞股表現，香港和台北股市今天收高，東京、首爾、雪梨、馬尼拉及威靈頓股市收低。上海股市大致與前一日持平。

澳盛銀行集團（ANZ）的吳坤（Khoon Goh，音譯）認為，亞洲投資人預計「在週末結束前縮減一些部位，避免未來數日的進一步關稅消息對下週交易造成任何打擊。」