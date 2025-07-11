川普稱風電與太陽能不利電網 德州經驗顯示並非如此

美國總統川普宣稱，快速部署太陽能發電與風電，使美國電力供應陷入不穩，也帶動電價高漲，為其終結再生能源補貼的舉措提供依據。

然而，根據路透見到的申報文件與電價數據，全美使用最多再生能源的德州電網，可靠性不僅大幅提升、電價也低於全國平均。相較下，一些大幅仰賴化石燃料發電的地區電網，除了可靠性出問題、電價也高漲。

德州主要電網營運商德州電力可靠性理事會（ERCOT）於上月6日的報告預估，在8月的用電量高峰，僅有0.3%的機率會發生輪流停電，遠低於對去年8月的估算值12%。另據美國能源資訊局（EIA）最新的月度報告，德州住宅與商業用戶的電價約為每度電10美分，比全美平均低24%。

德州已投資規模龐大的電池儲能設施，以儲存過剩的風電、太陽能等電力。根據路透見到的ERCOT資源充足性報告，這些儲能設施可在有必要時釋出電力，大幅降低今年停電的機率。

ERCOT表示，自2024年夏季以來，已新增近5百萬瓩（GW）的儲能裝置能量，使總儲能裝置容量突破8 GW，預料未來五年內將有174 GW的裝置容量連接電網。

此外，仰賴化石燃料的電網，則無法逃避供電穩定性與電價上漲的問題。美國最大區域電網PJM Interconnection所提供的電價已上漲、供電穩定性也下降。

俄亥俄州公民公用事業委員會常務董事布洛克說，該電網就像生鏽的老皮卡，「而我們卻不斷施加各種壓力」。