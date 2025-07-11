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Google薪資大揭密！這職務年薪最高 科技巨頭上演AI人才爭奪戰

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
人工智慧（AI）人才爭奪戰愈演愈烈，Google和其他科技巨頭不惜撒下重金，以吸引頂尖人才。歐新社
人工智慧（AI）人才爭奪戰愈演愈烈，Google和其他科技巨頭不惜撒下重金，以吸引頂尖人才。歐新社

人工智慧AI）人才爭奪戰愈演愈烈，Google和其他科技巨頭不惜撒下重金，吸引頂尖人才。Business Insider揭露，Google軟體工程師不含股票和獎金的年薪最高可達34萬美元，為所有職務類別之冠。

Google長期以高薪待遇備受推崇，其AI部門DeepMind甚至為了留才，曾在英國祭出強硬的競業條款。而隨著Meta和微軟等業者近來積極淘汰績效不佳人員，Google近月來也調整其薪酬制度。

Business Insider日前報導，Google在4月修改年度績效評等方式，其薪酬主管在內部備忘錄表示，「高績效比以往更重要」。

Google不公開員工薪資數據，但可從工作簽證數據這項公開資訊，一窺部分職務的薪資樣貌。這些數據來自所有企業向美國勞工部申請外籍工作簽證的申報文件。但這些數字僅涵蓋基本薪資，不含股票或獎金等額外報酬。

根據Google公司今年第1季約6,800份工作簽證申請文件，其軟體工程師年薪最高可達34萬美元，為所有職務類別中最高。Google透過外籍工作簽證聘用數千名軟體工程師。

資料也顯示，Google的研究科學家最高年薪則可達30.3萬美元；資深產品經理等管理職，年薪最高可達28萬美元；解決方案和技術解方等顧問職的年薪，最高為28.2萬美元。

另外，財務分析師年薪可達20萬美元以上，其中以搜尋品質分析師最高，可達23.5萬美元；用戶體驗設計師和研究員，年薪最多僅23萬美元。

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