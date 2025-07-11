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連兩天創新高！比特幣快要攻破12萬美元 空單慘遭軋爆加速平倉

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
比特幣在今天（11日）盤中已突破11.8萬美元。路透
比特幣在今天（11日）盤中已突破11.8萬美元。路透

比特幣價格連續第二天創新高，漲破11.8萬美元，距離選擇權交易員押注的12萬美元已經不遠。

彭博資訊報價顯示，比特幣11日盤中大漲4.3%，報11萬8,423美元。根據Coinglass的數據，這波漲勢引發大規模軋空，過去24小時遭平倉的比特幣空單價值超過10億美元。投資人也搶進比特幣指數型基金（ETF），光是周四淨流入資金規模就達12億美元。

在比特幣11日稍早首度衝破11.6萬美元後，加密貨幣衍生品交易所Deribit的數據顯示，未平倉合約集中在執行價為11.5萬美元到12萬美元的買權（看漲選擇權）。在9月底和12月到期的長期選擇權中，執行價為14萬美元和15萬美元未平倉合約規模也明顯上升。

市值第二大的加密貨幣乙太幣盤中也大漲6.4%至2,999美元，主要由大量資金流入美國的乙太幣現貨ETF帶動。投資人向九檔基金合計投入3.83億美元，創下第二大單日流入紀錄。

比特幣價格勁揚，部分受機構需求帶動，鼓舞加密貨幣多頭投資人的信心。比特幣在去年11月美國大選後迎來新一波上漲，市場押注川普當選總統後將開啟更寬鬆的監管時代。美國國會一個委員會已將下周定為「加密貨幣周」。比特幣今年以來已上漲約25%。

貨幣 美國大選 比特幣

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