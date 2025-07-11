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美債前景堪憂？「大賣空」本尊艾斯曼：拜託別再擔心了！

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電影《大賣空》本尊艾斯曼希望大家別再擔心美國公債了。他說，他已對老是被問到美債前景看法感到厭煩，他認為美國預算赤字或許還沒問題，這些「噪音」可能來自於想複製其他人成功押注某類資產大跌的投資人。 路透
電影《大賣空》本尊艾斯曼希望大家別再擔心美國公債了。他說，他已對老是被問到美債前景看法感到厭煩，他認為美國預算赤字或許還沒問題，這些「噪音」可能來自於想複製其他人成功押注某類資產大跌的投資人。 路透

電影《大賣空》本尊艾斯曼（Steve Eisman）希望大家別再擔心美國公債了。他說，他已對老是被問到美債前景看法感到厭煩，他認為美國預算赤字或許還沒問題，這些「噪音」可能來自於想複製其他人成功押注某類資產大跌的投資人

艾斯曼最著名的一役，就是在2008年美國次級房貸危機時，押注房市崩盤，他本周接受CNBC訪問時，自認是樂觀主義者，他談到預算赤字時，表示他會盯指標的美國10年期公債殖利率。

由於投資人擔心川普的關稅政策、和「大而美」租稅支出法案可能加重赤字負擔，10年期美債殖利率今年來陷入震盪。

但艾斯曼說，美債殖利率2022年來多數時間都「毫無方向」，顯示市場並未對美國財政處境嚴重失去信心，「再次重申，我認為原因是美債沒有替代品，如果真有能取代美債的資產，那就會關注赤字的所有相關訊息，但因為沒有替代品，所以沒什麼好講的」。

他被問到美債時，也發牢騷說，「你知道我對這一切有什麼要說的嗎？別再問了，天啊」，「我必須要說這句話，可能會有點傷人，這實在是有夠…我要被問這個問題幾次？大家都想成為我，都想預測世界末日，那我有個消息要告訴他們大家，艾斯曼的位置被取代了」。

相較於在2008年之前看空房市，艾斯曼最近變得比較樂觀。他之前受訪時說，雖然已降低投資組合的部分風險操作，但因人工智慧（AI）等正向發展，長期仍看多市場。

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