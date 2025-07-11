研究：純電車減碳完勝油電車 緩解暖化唯一利器

非營利研究機構「國際清潔運輸委員會」（ICCT）指出，在歐洲所銷售由電池驅動的純電動車，車輛生命週期的溫室氣體排放比汽油車少73%，也顯著優於油電混動車。

路透社報導，國際清潔運輸委員會稱與此同時，其他動力系統包括油電混動車和插電式油電混動車，在減少氣候衝擊方面進展有限，甚至毫無助力。

國際清潔運輸委員會表示，乘用車佔歐洲交通領域碳排量近75%，是交通範疇中碳排最大來源；唯有純電動車才能實現大規模減排以有效推進氣候目標。

國際清潔運輸委員會還說，雖然混合動力汽車也具備部分減碳效益，但相較純電動車的碳排減幅仍相對有限，難以符合長期氣候目標的要求。

委員會指出，油電混合車與插電式油電混合車的車輛生命週期碳排，分別僅比汽油車低20%與30%；原因在於實際上，插電式油電車靠電力行駛的程度不如原先設想。

國際清潔運輸委員會表示，歐洲的電力結構去碳化進展則比預期快，還說到2025年，再生能源預計將佔歐洲電力發電佔比的56%，較2020年增加18個百分點。