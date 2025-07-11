日本水產品時隔2年恢復銷往大陸 3業者獲准登記

中國海關總署今天宣布，批准3家日本業者為出口水產品到中國而註冊登記，這是日本水產品時隔約2年重啟銷往中國。受到東京電力福島第一核電廠核處理水排海的影響，中國自前年起停止進口日本水產品。

日本放送協會（NHK）報導，執政黨自民黨幹事長（秘書長）、跨黨派議員組成的「日中友好議員聯盟」會長森山裕今天上午與中國國務院副總理何立峰在2025年世界博覽會（大阪關西世博，大阪世博）會場舉行會談。何立峰出席大阪世博中國的「國家日」活動，他對森山裕表示，「歡迎品質好、符合中國標準的日本產水產品進到中國市場」。

因為東京電力公司福島第一核電廠儲存的核處理水排海，中國政府自前年8月起停止進口日本的水產品，但中國海關總署上個月宣布，除了福島縣、宮城縣、東京都等10都縣之外，重啟日本產的水產品進口。

日本業者為了重啟出口，加工廠等必須向中國當局重新登記。

中國海關總署今天批准3家日本業者的設施重新登記，其中一家位於北海道、兩家位於日本東北地區的青森縣。3家業者註冊有效期5年，到2030年7月10日為止有效。

獲准的日本業者在出口水產品時，附上日本政府機關發行的放射性物質檢驗證明文件、產地證明文件等就可出口。

對於日本10都縣尚未被中國政府列入可重啟出口水產品的名單一事，日本政府持續要求中國政府解禁。

中日之間，除了日本水產品的問題，還有日本牛肉銷往中國的問題。2001年日本發生牛海綿狀腦病（BSE），中國政府從當年開始停止進口日本牛肉。

有關此事，森山裕與何立峰今天在會談時，兩人都同意樂見日本牛肉恢復銷往中國，也同意有關畜產品安全性的協定能早日生效。

協定是中日兩國於2019年簽署，但中方遲遲未辦理手續。如果協定生效的話，對於日本牛肉重恢復銷往中國，將是往前進一步。

在與森山裕會談時，何立峰表示，「中國對於進口日本牛肉一事，各單位都在動」。言下之意，中國對於恢復進口日本牛肉一事，持正面的態度。

此外，有關中國租借大貓熊給日本一事，何立峰表示，「事務層級人員希望早日作業，期待雙方早日達成共識」。

就日本擔憂中國管制稀土出口一事，何立峰指出，「中國參考日本、美國的情況，在幾個月前就開始針對稀土的出口進行管理，還需要一些時間，期待合作並著手作業」。