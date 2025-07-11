另闢新戰線？白宮轟鮑爾「管理失職」 翻修Fed大樓浮誇如凡爾賽宮

白宮高層官員指責聯準會（Fed）欠缺透明度，還抨擊主席鮑爾對央行「嚴重管理失當」導致赤字，而且奢華翻修辦公大樓並大幅超支7億美元。這可能代表美國總統川普對鮑爾的攻擊又開啟了新戰線。

美國預算管理局局長沃特（Russell Vought）周四（10日）在社群平台X張貼一封寫給鮑爾的信函表示：「你不但沒有試圖矯正聯準會的財政狀況，反而繼續推動讓你們的華盛頓總部進行浮誇翻修。」

沃特在貼文中說：「在聯準會自2023年度以來持續出現赤字（這是Fed史上首次）之際，聯準會的總部翻修預算大幅超支。現在估計達25億美元，大約比最初預算高出約7億美元」。

沃特表示：「這些整修項目包括有陽台的屋頂花園、水景設施、貴賓專用電梯與高級大理石。每平方英尺成本達1,923美元，是一般歷史性聯邦建築翻修成本的兩倍。從目前美元價值來看，整修凡爾賽宮也只需30億美元！」

聯準會發言人沒有立即回覆置評請求。

這封信直指聯準會大樓整修成本超支，代表川普政府對鮑爾的新一波攻擊。自從川普1月重返白宮以來，鮑爾因維持利率在4.25-4.5%不變、沒有降息而多次遭到川普及其幕僚的批評，川普更公開抨擊鮑爾是「頑固的騾子」和「笨蛋」。

聯準會曾表明，在獲得更多有關川普貿易戰將如何影響美國通膨的證據之前，不能進一步降息。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特同日批評聯準會一直「欠缺透明度」，而川普對此正考慮下一步行動。他說，聯準會還沒發表解釋關稅影響的模型，「令人失望」，而美國利率與歐之歐利率脫鉤，令人擔憂擔憂央行「並非是黨派中立、不具獨立性」。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比接受CNN採訪時說，整修計畫並非「奢華」翻修，而是必要修復，「聯準會大樓並非豪華建築，而是一棟非常古老的建築。它們必須翻新」。

根據法律，聯準會須將超額收益返還給財政部，但近三年來一直處於赤字狀態，原因是聯準會為因應通膨而從2022年開始升息，導致其支付給商業銀行的準備金利息支出超過手上債券投資組合的利息收入，以及為金融業提供服務所收取的其他費用。截至本周三，赤字已超過2,350億美元。

鮑爾上月在國會進行聽證時承認翻修工程預算超支，但表示「沒有新增的水景設施、沒有蜂箱，也沒有屋頂花園」。