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滙豐看旺AMD AI晶片成長潛力 估股價有望再漲40%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
滙豐銀行（HSBC）分析師團隊看好，超微（AMD）明年AI營收有「龐大成長空間」。路透
滙豐銀行（HSBC）分析師團隊看好，超微（AMD）明年AI營收有「龐大成長空間」。路透

滙豐銀行（HSBC）分析師團隊指出，超微（AMD）的MI350人工智慧（AI）加速器，展現出能與輝達（Nvidia）媲美的競爭力，且具備價格動能與優勢，看好超微明年AI營收有「龐大成長空間」，因而調高超微的股價目標價，認為可望再漲近40%。

超微6月發表MI350加速器晶片，並公布後續MI400與MI450系列處理器的推出規畫。滙豐指出，超微的MI350將「趕上」輝達，競爭力足以和輝達目前出貨給客戶的Blackwell平台相匹敵，之後的MI400系列將「在2026年驅動（股價的）潛在上行空間」。

同列MI350系列的MI355加速器，效能可與輝達B200晶片相比擬，滙豐也看好超微預定明年推出的MI400機櫃級架構，能與輝達同期上市的Vera Rubin相競爭的潛力。

此外，超微提高MI350價格到超乎華爾街預期水準的能力，也鼓舞了滙豐分析師。滙豐分析師團隊1月調降超微的股票評級，認為超微AI繪圖處理器（GPU）後續規畫「看來競爭力較低」，推估超微明年AI營收將減弱，但該團隊現在坦承，雖然相較於上一代的MI325，MI350的規格升級有限，卻低估了MI350的定價溢價。

滙豐認為，MI355晶片的價格可能為2.5萬美元，比之前推估高出1萬美元，但仍比輝達的晶片折價30%，有助MI350系列取得成功。

滙豐指出，超微明年的預估營收有望「大幅成長」，預測AI GPU營收將達151億美元，比目前市場預測的96億美元高出57%。

滙豐因而提高超微股票的投資評等，從「持有」調升至「買進」，並上調超微的股價目標價一倍至200美元，比目前價位高出38%。超微股價10日收盤大漲4.2%至144.16美元。

競爭力 團隊 分析師

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