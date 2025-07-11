黃仁勳將訪中 輝達擬9月推出專為中國設計晶片

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳擬近日前往中國訪問。英國金融時報報導，輝達計劃最快9月推出一款專為中國設計的新型人工智慧晶片，該晶片是將輝達現有RTX Pro 6000 Blackwell處理器的一個版本進行修改，以符合美國收緊的出口管制。

金融時報10日報導，該款專為中國設計的晶片沒有最先進的技術，如高頻寬記憶體（HBM）和NVLink，後者可改善互連技術以加快傳送資料。

報導引述知情人士表示，該晶片不會在9月前開始銷售，因為輝達尋求美國政府的保證，確保該晶片不會違反新的出口限制，也不會在推出後不久就被禁止。該晶片的規格仍可能會有變化，取決於輝達與華府的討論結果。

知情人士又透露，輝達的中國客戶一直在測試該晶片的樣品，對大量下單表示興趣。

報導表示，雖然該晶片的性能無法與中國競爭對手的頂級產品相比，但客戶仍願意購買，因為要從輝達的Cuda軟體系統轉向其他軟體系統將顯著增加營運成本。

報導表示，預計該晶片的需求不會像輝達的H20晶片那麼高。美國政府今年4月實施的出口管制，令降規版H20晶片無法進軍中國市場，輝達須認列高達55億美元（約新台幣1659億元）損失。

知情人士又透露，在美國政策不確定的情況下，中國客戶越來越擔心過度依賴輝達產品的風險。阿里巴巴、字節跳動和騰訊等領先人工智慧企業，一直在測試中國生產商的替代產品。

報導表示，輝達要在中國推出新產品並確保不間斷交付，需要建立大量庫存；如果出口政策仍然不確定，就會對輝達帶來財務風險。

中國目前是輝達第4大市場。輝達發言人沒有回應為中國設計新型人工智慧晶片一事。

金融時報的報導也表示，黃仁勳此次訪問中國尋求與中國國務院總理李強及副總理何立峰會面，並會出席16日至20日在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會。