黃仁勳成「4兆男」快要超越巴菲特 已躍居全球第10大富豪

隨著輝達（Nvidia）市值成功站上4兆美元，創辦人兼執行長黃仁勳的身價也快要超越「股神」巴菲特。

根據彭博億萬富豪指數，63歲的黃仁勳財富淨值達到1431億美元（接近新台幣4.2兆元），在全球富豪排行榜中排名第10，緊追在波克夏公司董事長巴菲特之後。

巴菲特目前身價為1,438億美元，這代表黃仁勳和巴菲特的財富差距只剩下7億美元。考量到輝達的爆發性成長，黃仁勳可望很快就會在全球富豪榜上超車巴菲特。

目前，黃仁勳的財富已經高於戴爾創辦人戴爾（Michael Dell）以及微軟創辦人蓋茲。他今年來身價暴增287億美元，多數的財富是來自他在輝達的3.5%持股，而輝達現在已經是全世界市值最高的企業。

輝達的市值10日收盤正式站上4兆美元，成為史上首家達到這項里程碑的公司，股價今年迄今上漲22%。在科技產業的AI競賽中，輝達的晶片是多家領先AI開發商不可或缺的重要零件。

Loop Capital分析師巴魯（Ananda Baruah）周三在給客戶的報告中，將輝達目標價定在250美元，屆時輝達的市值將攀升至接近6兆美元。

其他華爾街分析師也認為輝達的市值仍有進一步上升的空間。今年6月，巴克萊銀行分析師上調輝達目標價至200美元，對Blackwell平台的推展持樂觀態度；若達此價位，輝達的市值將達4.9兆美元。

當然，黃仁勳的財富淨值若超越巴菲特後，並不保證能牢牢穩固地位，因為儘管輝達股價今年來繼續大漲，但也歷經劇烈波動。例如輝達股價在1月27日單日重挫17%，主要受中國大陸AI新創公司DeepSeek的AI模型震撼業界消息影響，當時輝達市值一口氣蒸發6,000億美元。

輝達股價在3月3日又單日重挫9%，因美國總統川普宣布對墨西哥加徵關稅。而輝達有一部分製造是在墨西哥。不過自從6月以來，輝達股價就持續上漲。