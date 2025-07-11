川普和索羅斯有何共同點？貝森特直言兩位老闆都沒耐心

美國財政部長貝森特周三（9日）在一場滿座都是億萬富豪的演講活動裡，提到他前後任老闆，美國總統川普和知名投資人索羅斯的共同點：處理重大交易時，都沒有耐性。

Allen & Co.一年一度在愛達荷州太陽谷舉辦俗稱的「億萬富翁夏令營」，貝森特應邀發表演講。根據在場人士向彭博資訊轉述，會場主持人請貝森特比較他的兩位前後任老闆，貝森特說，兩人在性情、對工作的要求，以及不耐煩等方面，很相似。

「億萬富翁夏令營」的這場演講會是閉門會議，不開放給媒體和一般大眾，透露內容的人士因而要求匿名。

與會者說，貝森特表示，在處理貿易政策的任何宣布時，他建議川普要有耐心。貝森特稱讚川普在發現問題與尋找解決方案方面有獨到能力，但在執行階段有時候會變得不耐煩。

貝森特回答現場聽眾提問時，淡化了關稅對通膨的影響，並預測今年會有兩次降息，認為長期而言借貸成本可能回到疫情前水準。

美國財政部與白宮的發言人均未就此置評。

貝森特在成為川普的財政部長之前，曾兩度在「金融巨鱷」索羅斯旗下基金公司任職，最終晉升為投資長，之後離職成立自己的避險基金。

彭博指出，目前尚不清楚貝森特近期在說服川普方面有多大成果。川普本周透過社群平台發布多項新關稅政策，一部分是以公布關稅通知函的形式發出，宣告貿易夥伴的適用稅率，而非白宮早先提議的雙邊協議。

不過，貝森特是美國與中國大陸、日本及其他亞洲國家貿易談判的首席代表，也協助川普制定其貿易政策。以一位財政部長而言，這些任務相當罕見。

貝森特預定下周訪問日本，但財政部表示此次不會涉及貿易議題。他也預計很快會再與中國大陸官員見面，另也按排與印尼經濟統籌部長舉行會談。

參加「億萬富翁夏令營」演講會的人還問到特斯拉執行長馬斯克宣布組黨的問題，據說，貝森特反問：「哪個黨？」並開玩笑，馬斯克或許可以在火星上拿到選票。貝森特揶揄的是馬斯克的太空事業SpaceX要把人類送上火星的想法。

馬斯克幾天前曾在X上回應貼文時，痛罵貝森特是索羅斯的走狗，主修其實是政治學，連數學都不會算。外界傳聞貝森特與馬斯克曾在辯論政務時，發生衝突。