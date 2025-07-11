Fed兩官員偏鴿 估最快本月就可降息 今年仍可能降兩次

舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）周四（10日）表示，她仍然認為聯準會（Fed）今年可能會降息兩次，且關稅對物價的影響可能弱於預期。

戴利指出，一些公司正在協商分攤關稅成本，如此一來，就不必將太多的費用轉嫁給最終顧客。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）周四則是重申，他認為當前的利率對經濟成長過於約束，最早可在本月的利率會議就降息。沃勒說，他的觀點在Fed同僚間屬於少數派，但沒有政治考量。沃勒被媒體點名是川普考慮的下任聯準會主席人選之一

沃勒也主張聯準會應該繼續縮減資產負債表，但不必像部分觀察家或經濟學家所建議的那樣大幅收縮。他說，Fed資產負債表應由目前的6.7兆美元，縮至5.8兆美元。其中，銀行體系的準備金規模，應該能夠由目前的3.26兆美元，降低到2.7兆美元左右。

這是聯準會官員明確給出關於準備金「充足」水準的具體數字。在沃勒這次談話之前，Fed官員都一貫採取模糊說法。而華爾街策略師普遍估計，為維持充裕流動性並避免市場緊縮，準備金水準應維持在3兆美元至3.25兆美元之間。

戴利對於關稅影響物價沒那麼悲觀，主要是她相信企業找到了大多先自行吸收、分攤的因應方法，轉嫁給消費者的部分降低了，以致於物價大幅上揚可能不會成真。

她說：「我認為兩次降息是可能的結果，但每個人的預測都有不確定性的區間存在。」戴利看到美國經濟形勢良好，成長和消費者支出正趨於緩和，但尚未走弱；通膨率正在朝著2%的目標前進。

聯準會將於本月29日至30日舉行會議。根據目前的利率期貨合約定價，投資人預期聯準會將在9月降息。