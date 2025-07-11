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油價跌2% 傳OPEC+擔憂供應過剩 銅價走揚 金價小漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

國際油價周四（10日）下跌逾2%，有消息傳出石油輸出國組織與盟國（OPEC+）考慮10月開始暫停增產，被解讀為該組織對需求感到擔憂；金價連續第二天上漲；在川普宣布從8月1日開始徵收銅關稅之後，銅價周四在倫敦市場小幅上漲。

油價下跌逾2%

布蘭特原油9月期貨收於每桶68.64美元，下跌1.55美元，跌幅為2.21%。美國西德州中級原油（WTI）8月期貨收在每桶66.57美元，下跌1.81美元，跌幅為2.65%。

由於全球貿易戰不斷升級，以及OPEC+傳出在討論從10月份開始暫停進一步增產，這意味著發出了能源需求的警訊，原油期貨價格周四大幅下跌。與此同時，美國總統川普周三公布又一批關稅信函，其中對巴西商品的稅率高達50%。

盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，交易人士們或許會將OPEC+討論停止增產解讀為「市場無法消化更多供應」的訊號；一旦需求高峰期結束，「我們可能會看到供應過剩的風險」 。

金價周四上漲

現貨金價10日收盤上漲0.3%，報每英兩3,324.05美元。

黃金價格周四連續第二個交易日走高，市場在權衡川普最新的貿易行動以及聯準會對通膨前景的看法。聯準會周三公布的最新會議紀要顯示，決策者在利率前景上出現分歧，主要在於他們對關稅對通膨影響的判斷不同。

其他金屬中，現貨白銀上漲1.5%，至每英兩36.87美元。

白金上漲0.5%，至1,353.55美元。鈀金攀升3.9%，至1,148.43美元，此前曾觸及7月3日以來最高水準。

銅價上漲

在川普宣布從8月1日開始徵收銅關稅之後，銅價周四在倫敦市場小幅上漲。

LME銅期貨上漲0.73%，報每噸9,700.5美元。

交易人士正在等待川普最新銅關稅措施的細節，並且對其能否充分實施持懷疑態度；數月以來，由於擔心川普政府對銅徵收關稅，貿易商搶先將銅運進美國，導致其他市場供應吃緊。

金價 美國 川普

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