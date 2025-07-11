依賴中國稀土談判遭鎖喉 五角大廈入主美礦廠

美國稀土礦商MP Materials今天宣布，五角大廈以特別股入主公司成為最大股東，未來將投資生產足夠國防與商業所需的稀土。美國官方少見的入主民間業者，希望能反轉中國獨占市場、經貿談判遭鎖喉的尷尬局面。

美國稀土礦商MP Materials表示，五角大廈同意投資4億美元（約新台幣117億元）的特別股（PreferredShares），成為公司最大股東。特別股在公司破產清算及承接資產時，順序優於普通股。

MP Materials宣布五角大廈入主後，10日開盤股價上升超過50%。

加拿大業者Molycorp在2015年前持有加州MountainPass稀土礦，因產業環境變化無法持續營運宣布破產，Mountain Pass稀土礦所有權幾經波折在2020年轉至MP Materials，是美國唯一以稀土生產為主業的上市公司。

美國國防部與MP Materials達成的協議還包括現金投資與貸款，國防部將以保證價格收購未來量產的稀土與稀土磁鐵，降低業者因中國主導市場、價格波動與低價競爭等風險。

MP Materials執行長李丁斯基（James Litinsky）在CNBC財經頻道表示，這不是國有化，MP Materials仍是蓬勃發展的上市公司，國防部是剛加入的夥伴，也是最大股東；管理層仍控制公司，掌握自己的命運，以股東權益為優先。

李丁斯基指出，美國礦商面臨中國官商主義的特殊威脅，五角大廈投資可作為其他公司類似股權協議的模式。

他強調，在投資計畫下，未來可生產10萬公噸稀土磁鐵，足夠支持美國國防與商業所需。

根據財經資訊FactSet的資料，五角大廈投資的是新增特別股，及未來10年間以股價30.03美元行使權利的可轉換認股權證，美國政府期間可增加持股。MPMaterials的股價10日收盤為45.23美元。

五角大廈透過上述方式投資持股已達總股份15%，超過李丁斯基的8.061%與貝萊德基金（BlackRockFund Advisors）的8.27%。

稀土磁鐵是F-35匿蹤戰機、無人機與潛艦等美軍高科技裝備必要元素，美國近乎全面仰賴外國進口，中國稀土占其中7成以上。

稀土是美中貿易談判的關鍵，北京當局透過出口法規限制輸出國家與用途，導致美國汽車業者近乎耗盡庫存工廠停擺，兩國元首為此視訊對談，雙方重回談判桌。