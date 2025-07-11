美元兌歐元等貨幣走升 比特幣衝上11.6萬美元再創新高

美元兌歐元和瑞郎等主要貨幣周四（10日）走升，因貨幣市場基本上對美國總統川普最新的關稅言論平淡看待，只有對巴西徵收50%關稅的威脅令巴西里爾走貶。這反映投資人渴求風險較高的資產，因為最具破壞性的關稅方案看起來愈來愈不可能出現。

比特幣盤中升至116,000美元，創下新高，原因是機構投資者需求上升以及川普的加密貨幣友好政策帶來提振。今年以來，比特幣已經上漲約21%。投資人正押注幣價有望攻克12萬美元關卡。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數10日上漲0.10%，報97.65。

歐元兌美元貶值0.16%，報1.1701美元，連兩個交易日走貶。

美元兌瑞郎升值0.37%至0.797，在連續兩個交易日下跌後走升。

美元兌日圓小貶0.05%，報146.26日圓。

華盛頓Monex USA交易主管Juan Perez說，儘管關稅帶來波動，但市場逐漸意識到美國經濟仍是全球貿易體系中的關鍵支柱，這使美元部分受益。

他表示：「當美國表現不佳時，你該怎麼辦？答案仍然是持有美元。在某種程度上，這一系列關稅言論及其突如其來的發布，反而凸顯了『槓桿』這一強大概念的力量。」

巴西總統魯拉表示，他希望透過外交途徑解決川普威脅對巴西出口產品徵收50%關稅的問題，但他也誓言，如果關稅於8月1日生效，巴西將採取對等措施。

巴西里爾一度大跌達2.8%，為自6月6日以來最大跌幅；尾盤貶值0.56%，至1美元兌5.5433里爾。