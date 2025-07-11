台積電ADR收跌近1% 聯電表現更疲弱

台股ADR周四（10日）漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.9%，報每股229.76美元，換算並折合台幣後為每股1,343.68元，較台北交易股票溢價率為22.15%。聯電跌近2%。

道瓊工業指數10日收盤上漲192.34點，漲幅0.43%，至44,650.64點，距離去年12月初創下的收盤紀錄差距不到一個百分點；標普500指數上漲17.20點，漲幅0.27%，報6,280.46點；那斯達克指數上漲19.33點，漲幅0.09%，至20,630.67點。

費城半導體指數上漲42.29點，漲幅0.75%，報5,708.28點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 151.47 +0.00 150.00 0.98

中華電 CHT 129.45 +0.36 130.00 -0.42

台積電 TSM 1,343.68 -0.90 1,100.00 22.15

聯電 UMC 44.21 -1.82 43.70 1.17

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據