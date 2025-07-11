美股收盤／標普500、那指創新高 輝達市值站上4兆美元締造紀錄

美股四大指數周四（10日）收漲，標普500和那斯達克指數創下歷史新高，輝達（Nvidia）成為第一家收盤市值超越4兆美元的企業，且達美航空財測樂觀，投資人繼續擱置美國總統川普最新關稅消息帶來的影響。

道瓊工業指數10日收盤上漲192.34點，漲幅0.43%，至44,650.64點，距離去年12月初創下的收盤紀錄差距不到一個百分點；標普500指數上漲17.20點，漲幅0.27%，報6,280.46點；那斯達克指數上漲19.33點，漲幅0.09%，至20,630.67點。

費城半導體指數上漲42.29點，漲幅0.75%，報5,708.28點。

標普500指數是自6月27日以來第五次創下收盤紀錄高點，那斯達克指數為第六次創下紀錄。今年迄今，標普 500指數已經八次創新高。

輝達上漲0.7%，收盤市值首次突破4兆美元大關，是助漲標普500指數的一大功臣。特斯拉大漲4.7%，為標普500指數帶來最大提振，此前這家電動汽車製造商宣布將於11月召開年度股東大會。

達美航空標漲12%，此前該航空公司預測的第3季和全年獲利高於華爾街預期，而且該公司表示搭機旅客數正在回升。

航空類股上漲，美國聯合航空公司漲14.3%和美國航空公司上漲12.7%。被廣泛視為經濟晴雨表的道瓊運輸指數觸及2月底以來的最高水準。

數據顯示，截至7月5日當周，美國初請失業金人數為22.7萬人，為七周來的最低，路透調查中的共識預期為23.5萬人。不過，上周恰逢7月4日獨立日假期，假期前後數據通常波動較大。

Janney Montgomery Scott 首席投資策略師Mark Luschini表示，達美航空的最新消息和「相當溫和」的失業金請領人數讓投資人放心，「總體而言，這幫助再次帶來昨天盛行並延續到今天的風險偏好模式，投資人對關稅對通膨和失業構成的潛在威脅愈來愈不敏感」。

在標普指數的11個主要類股中，有九個類股上漲。通訊服務下跌近 0.5%，科技股下跌 0.1%。

儘管輝達收盤創歷史新高，但超級大盤股的表現卻喜憂參半，Netflix、微軟和Meta下跌。

貿易政策的不確定性持續存在，美國總統唐川普威脅將對巴西徵收50%的關稅，理由涉及巴西內政，這是川普試圖利用關稅威脅來實現其他地緣政治目標的最新例證。

川普另表示，美國將從8月1日起對銅進口徵收50%的關稅。本周，他還宣布了針對多個貿易夥伴的一系列新關稅稅率，但投資者對於這些新關稅將如何實施仍不確定。

因此，策略師再次發出警告，認為政策反覆可能很快就會對股市造成衝擊。Sevens Report的Tom Essaye表示：「8月1日之前關稅明朗化的可能性為零，這意味著7月降息不可能」，「關稅政策持續延後的實際影響是降低9月降息的可能性，這可能會導致利率在更長時間內維持高檔，經濟放緩的可能性上升」。

這種謹慎情緒正在蔓延。此前，高盛集團策略師警告投資者避免配置一邊倒，不應過度集中於景氣型資產或者防禦性資產，因為兩個方向均有風險。

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管Daniel Skelly表示，隨著新一輪財報季臨近，投資者或許應關注那些獲利和現金流有望超預期的個股，同時也應考慮適度分散配置至國際股票、大宗商品、能源基礎設施以及避險基金等資產類別。