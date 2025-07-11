比特幣價格再創新高 突破11萬3700美元

中央社／ 紐約10日綜合外電報導

由於機構投資人對全球規模最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）需求增加，加上美國總統川普（Donald Trump）政策友好，比特幣價格今天再創歷史新高。

路透社報導，比特幣今天攀上11萬3734.64美元的歷史最高點，今年以來上漲約21%。

川普今年3月簽署行政命令，建立加密貨幣戰略儲備，任命多位對加密貨幣態度友善的官員，包括證券管理委員會（SEC）主席艾特金斯（Paul Atkins）及白宮人工智慧（AI）「沙皇」塞克斯（David Sacks）。

川普的家族企業也進軍加密貨幣領域。根據8日一份美國證管會文件，「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）考慮推出一檔投資比特幣等多種加密貨幣的指數股票型基金（ETF）。

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