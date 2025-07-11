美國務卿訪馬來西亞 魯比歐不排除見陸外長

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(歐新社)
美國國務卿魯比歐。(歐新社)

美國國務卿魯比歐9日在馬來西亞接受訪問，魯比歐表示，他本周有可能與中國大陸外交部長王毅見面，雙方可能討論到俄烏戰爭的話題，以及中國對俄國在戰爭中的支持。

魯比歐8日出發前往馬來西亞參加東南亞國家協會（ASEAN）外長會議等一系列會議，預計12日結束訪問行程，這也是魯比歐上任以來首次訪問亞洲。

被問及是否會與王毅見面，並討論到中國在俄烏戰爭中對俄國的支持，魯比歐在吉隆坡受訪時表示，「我想我們正在為此努力，我們有可能會見面。」

魯比歐表示，如果雙方見面，勢必會討論到中國在俄烏戰爭中的角色，指中國明顯在支持俄國；魯比歐認為說，中國只要不被抓到，他們願意盡可能幫助俄國。不過，魯比歐表示，歐洲和其他國家已經注意到中國的行為。

魯比歐並表示，美國願意做任何努力來結束俄烏戰爭。

馬來西亞 美國 俄烏戰爭

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