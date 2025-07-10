台灣南韓限貸 這個國家卻逆勢放寬房貸規定 幫助首購族不致告貸無門

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
英國央行認為，原先規定讓銀行核貸較為保守，因此鬆綁房貸規定，希望每年額外幫助3.6萬名首購族。美聯社
英國央行認為，原先規定讓銀行核貸較為保守，因此鬆綁房貸規定，希望每年額外幫助3.6萬名首購族。美聯社

英格蘭銀行（央行）9日表示，英國的銀行業與建屋合作社，將可核准更多潛在風險較高的房貸，以協助政府推動提高房屋自有率的政策。

路透報導，英國的貸款機構，如今將可為更多高貸款收入比（LTI，該國定義為房貸金額超過年收入的4.5倍）的申請者承作房貸；這項限制是在2008年金融危機後所設立。但該國銀行整體而言仍需遵守「高LTI貸款不得超過新貸款總額15%」的上限。

目前英國不到10%的新承作房貸，超過貸款人年收入的4.5倍，而英國央行總裁貝利表示，他樂見這個比率上升，「若這項措施能真正被有效利用，那將是相當大的改變」。

副總裁伍茲則表示，在新規之下，每年可能迎來多達36,000筆的高LTI房貸。根據英國央行的數據，去年英國批准的購屋房貸約為755,000筆。儘管4月暫時性稅務抵減措施結束後，房屋交易量略有趨緩，但房屋新建速度緩慢，加上薪資上升，預計將繼續推升房價。

英國央行指出，這項措施將讓更多首購族有機會申請房貸，但也認為，對大多數人來說，更大的障礙是籌到頭期款。

目前執政的工黨在2024年選舉期間承諾，要把現行由政府擔保的房貸計畫轉為永久制度，藉此鼓勵銀行接受較高貸款成數的貸款，此外工黨也矢言要蓋150萬戶住宅。

英國央行在2014年實施LTI上限，目的是防止銀行發放風險較高的房貸，這曾是2008年引爆金融危機的原因之一。此後，銀行的資本結構變得更穩健，並對更多借款人進行嚴格審核。

但英國央行認為，許多銀行為避免違 15%的高LTI總體上限，導致實際發放的比率偏低。數據顯示，英國今年第1季的高LTI貸款比率僅9.7%。

英國央行預測，即使放寬這項規定，整體高風險貸款占比到2025年底時，也僅會升至11%。

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