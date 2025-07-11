比特幣衝上11.2萬美元 投資人押注未來將攻克12萬美元關卡

受到美國科技股漲勢的帶動，比特幣9日在破天荒漲破11萬美元後，又繼續上攻、首度衝破11.2萬美元大關，再創歷史新高，今年來累計大漲逼近20%。比特幣選擇權市場顯示，投資人正押注接下來將攻克12萬美元關卡。

彭博資訊報價顯示，比特幣9日一度大漲3.1%，至11萬2,009美元，刷新5月創下的歷史紀錄，之後漲幅雖縮小，但上漲動能延續，10日盤中走揚0.3%，報11萬1,055美元。

比特幣走勢

加密幣投資公司GSR的全球場外交易主管哈拉恩（Spencer Hallarn）指出：「來自指數型基金（ETF）等股市工具、與加密貨幣資產部位的強勁需求，為比特幣提供了穩固支撐。」

比特幣這波漲勢主要為機構投資人需求的帶動，資料顯示，第2季上市公司買進比特幣的速度甚至超過ETF的資金流入，被視為加密貨幣支持者的又一次勝利。許多投資人自去年11月美國大選後便積極布局，押注美國總統川普回歸，將開啟監管相對寬鬆的新時代。

雖然機構逐漸認可比特幣，本質上仍是隨著股市波動的風險資產。在市場風險偏好升溫、投資人搶進科技股等成長型標的時，比特幣與其他加密貨幣往往同步走揚。

加密交易公司麒方（Kronos）投資長劉文森（Vincent Liu，音譯）提醒：「交易員仍需警惕獲利了結或總經面變化可能帶來的修正，但目前趨勢仍明顯偏多。」

隨著企業財務部門加速增持比特幣，以及美國國會即將通過相關監管法案，投資人預期比特幣將於下半年續創新高。

Uranium數位公司策略長戈曼（Ryan Gorman）表示：「下周華府將舉行加密貨幣立法的聽證周，加上夏季交投轉淡而情緒偏多，價格最快下周前就可能跳漲到12萬美元以上。」