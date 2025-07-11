比特幣衝上11.2萬美元 投資人押注未來將攻克12萬美元關卡

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
比特幣9日在破天荒漲破11萬美元後，又繼續上攻、首度衝破11.2萬美元大關。美聯社
比特幣9日在破天荒漲破11萬美元後，又繼續上攻、首度衝破11.2萬美元大關。美聯社

受到美國科技股漲勢的帶動，比特幣9日在破天荒漲破11萬美元後，又繼續上攻、首度衝破11.2萬美元大關，再創歷史新高，今年來累計大漲逼近20%。比特幣選擇權市場顯示，投資人正押注接下來將攻克12萬美元關卡。

彭博資訊報價顯示，比特幣9日一度大漲3.1%，至11萬2,009美元，刷新5月創下的歷史紀錄，之後漲幅雖縮小，但上漲動能延續，10日盤中走揚0.3%，報11萬1,055美元。

比特幣走勢
比特幣走勢

加密幣投資公司GSR的全球場外交易主管哈拉恩（Spencer Hallarn）指出：「來自指數型基金（ETF）等股市工具、與加密貨幣資產部位的強勁需求，為比特幣提供了穩固支撐。」

比特幣這波漲勢主要為機構投資人需求的帶動，資料顯示，第2季上市公司買進比特幣的速度甚至超過ETF的資金流入，被視為加密貨幣支持者的又一次勝利。許多投資人自去年11月美國大選後便積極布局，押注美國總統川普回歸，將開啟監管相對寬鬆的新時代。

雖然機構逐漸認可比特幣，本質上仍是隨著股市波動的風險資產。在市場風險偏好升溫、投資人搶進科技股等成長型標的時，比特幣與其他加密貨幣往往同步走揚。

加密交易公司麒方（Kronos）投資長劉文森（Vincent Liu，音譯）提醒：「交易員仍需警惕獲利了結或總經面變化可能帶來的修正，但目前趨勢仍明顯偏多。」

隨著企業財務部門加速增持比特幣，以及美國國會即將通過相關監管法案，投資人預期比特幣將於下半年續創新高。

Uranium數位公司策略長戈曼（Ryan Gorman）表示：「下周華府將舉行加密貨幣立法的聽證周，加上夏季交投轉淡而情緒偏多，價格最快下周前就可能跳漲到12萬美元以上。」

美國大選 比特幣

延伸閱讀

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

新加坡加強監管加密貨幣交易 以打擊洗錢強化投資信心

全美爆紅！穩定幣是什麼？跟比特幣差在哪？怎麼買？一次看懂

關稅截止日仍有彈性 史指和那指距歷史新高僅咫尺之遙

相關新聞

輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力...

有望超越輝達？台積電將成AI晶片最大贏家 外媒曝：需注意1弱點

美國媒體報導，輝達（Nvidia）是人工智慧（AI）領域的超級明星，但台積電運勢也乘著AI晶片需求漲潮而起，可能成為「甚...

比特幣衝上11.2萬美元 投資人押注未來將攻克12萬美元關卡

受到美國科技股漲勢的帶動，比特幣9日在破天荒漲破11萬美元後，又繼續上攻、首度衝破11.2萬美元大關，再創歷史新高，今年...

台灣南韓限貸 這個國家卻逆勢放寬房貸規定 幫助首購族不致告貸無門

英格蘭銀行（央行）9日表示，英國的銀行業與建屋合作社，將可核准更多潛在風險較高的房貸，以協助政府推動提高房屋自有率的政策...

雞生蛋或蛋生雞？川普「TACO」交易的邏輯有問題

美股「恐慌指數」降到接近今年最低點，標普500指數則盤旋在紀錄高點附近，顯示市場對美國總統川普猛揮關稅大刀的顧慮已消退。...

法國擬出重手！陸電商巨頭SHEIN涉違反用戶追蹤法規 恐遭罰逾50億

法新社報導，法國資料保護監管機構10日呼籲，對中國大陸快時尚電商巨頭希音（SHEIN）處以1億5000萬歐元（約台幣51...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。