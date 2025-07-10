雞生蛋或蛋生雞？川普「TACO」交易的邏輯有問題

美股「恐慌指數」降到接近今年最低點，標普500指數則盤旋在紀錄高點附近，顯示市場對美國總統川普猛揮關稅大刀的顧慮已消退。但分析師警告，華爾街此刻盛行的「川普總是畏縮」（TACO）交易，背後的邏輯有一重大破綻。

芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）已摔至16，遠低於約20的長期均值。同時，衡量美國公債市場預期波動率的類似指數，也接近三年來最低水準。人工智慧（AI）晶片超級明星輝達（NVIDIA）市值9日一舉突破4兆美元，則率領科技股上攻。

值得注意的是，這一切都發生在川普本周宣布一連串關稅措施之時，包括對進口銅重課50%關稅、未來對製藥業課的稅率上看200%，並公布對22國加徵的對等關稅，其中日本和菲律賓稅率都比4月2日「解放日」宣布的稅率還要高。

但Raymond James華盛頓政策分析師米爾斯說：「到頭來，沒人真的預期這些關稅大多數會生效。市場仍押注TACO交易。」

市場信心滿滿恐讓「TACO交易」破功

HSBC多元資產策略主管凱特納說：「我再也不在乎關稅了。」他指出，5月12日是重大轉捩點，當天美國與中國大陸敲定協議，大幅降低對彼此加徵的關稅，引爆投資資金回流風險性資產。

不過，另有投資人警告，正是當前市場上這種信心滿滿的氣氛，可能讓「TACO交易」破功。

假如投資人普遍押注於川普會畏縮，那就意味著市場處變不驚。而市場對任何關稅消息都淡定以對，則意味著4月初「解放日關稅」引發債市強烈反彈的那種壓力不復存在，也就沒人可逼迫川普修正可能傷害經濟和企業獲利的政策。

米爾斯說：「一旦你需要市場反應來迫使政策改弦易轍，這就變成一場危險的遊戲。這是市場版的『雞生蛋或蛋生雞』的問題。」

另類投資公司Unlimited執行長艾略特在X平台上發文說，TACO現在已成市場「共識」，且已「充分反映在目前的價位上了」，但「問題是，除非市場大跌刺痛他，否則他不會畏縮」。

在華爾街風平浪靜且經濟數據大致良好的情況下，川普可能更有恃無恐，繼續實施、甚至進一步提高投資人此刻以為不會真的落實的關稅。

Nordea資產管理公司投資長艾格林說：「關稅升幅是記憶所及最大，市場卻相當寬心。這種無憂無慮，令我憂慮。」