輝達市值閃現4兆美元 黃仁勳下周赴北京盼拜會陸總理李強

輝達（Nvidia）市值9日一度突破4兆美元大關，成為全球首家達到此里程碑的上市公司，鞏固人工智慧（AI）時代最具影響力企業的地位。

這顆「AI心臟」的市值過去兩年狂飆十倍，比蘋果和微軟等對手更快寫下歷史新頁，凸顯儘管面臨美國出口管制的阻礙，熱絡的需求持續照亮業績前景。

輝達特別為中國大陸設計的新版人工智慧（AI）晶片，據傳最快9月推出，執行長黃仁勳也計劃參加下周三在北京展開的「中國國際供應鏈促進博覽會」，期間將爭取與中國大陸總理李強會面，重申輝達對中國大陸市場的承諾。

輝達股價9日最高漲2.8%至164.42美元，市值突破4兆美元，締造全球歷史，股價終場上漲1.8%，報162.8美元，市值為3.97兆美元。

該公司股價2023年初以來累計漲幅達到驚人的1,015%，市值從大約4,000億美元飆升至4兆美元。隨著公司市值膨脹，黃仁勳的個人財富估計也暴增至1,420億美元。

輝達的崛起見證AI掀起的產業地震，許多專家認為，這是繼蘋果共同創辦人賈伯斯18年前推出iPhone以來，科技界最具顛覆性的變化。輝達當前市值比當年靠iPhone稱王的蘋果，還高出9,000億美元，顯示時代的主角已經換人。

綜合英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，輝達專為中國大陸新設計的AI晶片，是根據現有的Blackwell RTX Pro 6000處理器調整，以符合美國總統川普加強出口管制的要求，不包含能加快資料傳輸的最先進技術，例如高頻寬記憶體（HBM）、NVLink等。黃仁勳正在安排和中國大陸副總理何立峰見面，也希望能拜會總理李強，但這些行程計畫還在等待中方確定，也還不清楚黃仁勳可能和大陸討論的議題。